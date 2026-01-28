自由電子報
棒球

經典賽》「10億男」元兌仁扛南韓先發 WBC是華麗伸展台

2026/01/28 14:48

元兌仁。（資料照，記者林正堃攝）元兌仁。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕25歲的韓職三星獅王牌投手元兌仁，2025年先發27場戰績12勝4敗、防禦率3.24，新球季獲大幅加薪，年薪達10億韓元（約2193萬台幣），經典賽他可望扛南韓先發重任，韓媒指出，WBC將成為他挑戰大聯盟的華麗伸展台。

元兌仁自2021年連5年單季至少先發26場、投球數超過150局，2025年達166.2局寫下生涯新高，是近年韓職最能穩定先發的本土投手，他曾入選東京奧運、杭州亞運、2023年經典賽和亞冠賽國家隊，國際賽經驗相當豐富，2024年12強賽他因傷辭退。

這屆經典賽南韓預計挑15名投手應戰，文東珠、郭彬、孫周永、元兌仁都是先發人選，根據統計數據顯示，2025年球季文東珠直球均速152.3公里，郭彬151.4公里，孫周永146.6公里，元兌仁146.3公里。

2025年元兌仁直球均速90.9英里，同期大聯盟先發投手均速為93.9英里（約151.1公里），有大聯盟球探從元兌仁高中時期就開始關注追縱，該球探指出，元兌仁若在大聯盟有機會成為第5號先發投手，控球不錯但變化球不夠犀利，變速球不像過去那麼穩定，滑球難以讓打者揮空，卡特球面對右打者也不夠銳利。

另一名球探表示，元兌仁直球均速接近147公里，對大聯盟打者不構成威脅性，如果不能擔任先發投手轉調牛棚，大聯盟後援投手均速又超過156公里，元兌仁沒有太多優勢，如果沒有突破性的進步，在大聯盟成功機率不高。

也有球探說，雖然韓職層級比不上大聯盟，但球探對好投手還是非常感興趣，畢竟大聯盟還是非常缺優質投手，元兌仁是韓職頂尖投手，勢必會吸引許多目光，如果他在經典賽表現出色，評價將大幅提升。

元兌仁身高183公分，在大聯盟只能算中等身材，有球探認為，由於山本由伸在大聯盟的成功，球探對亞洲投手有不同看法，即使身材沒有很好，也有機會在大聯盟投出成績。

