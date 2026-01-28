經典賽》陳冠宇目標2月中旬進牛棚測試

陳冠宇。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕陳冠宇昨天在國訓中心報到，今天隨台灣隊展開集訓，若進入經典賽30人正式名單，將是12強賽與經典賽都連續3屆參賽的第1人，他表示，有點被年輕選手的狀況嚇到，不知道能拿什麼贏過他們，既然參加集訓就好好努力，目標2月中旬進牛棚測試。

陳冠宇指出，每年都有很多年輕選手跑出來，因為想把機會留給年輕世代，一開始接到徵詢曾經婉拒，但在總教練曾豪駒多次打電話溝通後重新思考，感謝教練團讓他先處理好私人行程與家庭事務再來報到，「不是為了曾總，而是為了自己，讓自己有這個機會，不要留下遺憾。」

陳冠宇表示，加入集訓後看到張弘稜、陳柏毓等年輕投手的狀態，讓他其實有點嚇到，自己在球速、爆發力已經沒有優勢，「他們都調整得非常好，老實說，我不知道要拿什麼贏他們，既然來了，就好好努力，現在不像年輕人那樣，一開機就能全速運轉，比較像Windows 95，要熱一下。」

陳冠宇不諱言，左投是他很重要的優勢之一，但最終還是要回歸實力，畢竟球速快、壓制力強才是最重要的，希望能用經驗與控球，在關鍵時刻爭取到一席之地，集訓期間除了保持健康，還要盡快把球速拉上來，預計在2月10日至15日進牛棚測試，「只要能跟上腳步，我就會努力走到最後。」

