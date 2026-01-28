自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》陳冠宇目標2月中旬進牛棚測試

2026/01/28 15:16

陳冠宇。（記者李惠洲攝）陳冠宇。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕陳冠宇昨天在國訓中心報到，今天隨台灣隊展開集訓，若進入經典賽30人正式名單，將是12強賽與經典賽都連續3屆參賽的第1人，他表示，有點被年輕選手的狀況嚇到，不知道能拿什麼贏過他們，既然參加集訓就好好努力，目標2月中旬進牛棚測試。

陳冠宇指出，每年都有很多年輕選手跑出來，因為想把機會留給年輕世代，一開始接到徵詢曾經婉拒，但在總教練曾豪駒多次打電話溝通後重新思考，感謝教練團讓他先處理好私人行程與家庭事務再來報到，「不是為了曾總，而是為了自己，讓自己有這個機會，不要留下遺憾。」

陳冠宇表示，加入集訓後看到張弘稜、陳柏毓等年輕投手的狀態，讓他其實有點嚇到，自己在球速、爆發力已經沒有優勢，「他們都調整得非常好，老實說，我不知道要拿什麼贏他們，既然來了，就好好努力，現在不像年輕人那樣，一開機就能全速運轉，比較像Windows 95，要熱一下。」

陳冠宇不諱言，左投是他很重要的優勢之一，但最終還是要回歸實力，畢竟球速快、壓制力強才是最重要的，希望能用經驗與控球，在關鍵時刻爭取到一席之地，集訓期間除了保持健康，還要盡快把球速拉上來，預計在2月10日至15日進牛棚測試，「只要能跟上腳步，我就會努力走到最後。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中