澳網》喬科維奇死裡逃生晉4強 連掉2盤對手卻受傷退賽

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）飽受右腳水泡傷勢所苦，4：6、3：6、3：1落後義大利第5種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）時，年輕對手卻因為受傷退賽，讓38歲塞爾維亞老將死裡逃生，戲劇性挺進2026年澳洲網球公開賽男單4強。

「我應該輸的，感謝上帝。希望他的傷勢不嚴重，能夠盡快恢復回到球場。」喬科維奇連闖3關之後，原定16強迎戰捷克16種子門希克（Jakub Mensik），不過20歲對手腹肌受傷賽前退出，讓這位第4種子兵不血刃晉級。今日以逸待勞面對單手反拍的穆塞蒂，喬科維奇又失誤連連掉了2盤，還因腳底水泡醫療暫停，不料第3盤戰況峰迴路轉，23歲的穆塞蒂右大腿居然也出狀況，第4局後無力再戰，使得比賽進行2小時8分鐘提前結束，喬科維奇嘆說：「 我很遺憾，他表現確實強多了，我今晚本來要回家的。」

身為「三巨頭」最後一人，喬科維奇天助自助，職業生涯第13度挺進墨爾本公園4強，也以103勝超越瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）澳網紀錄，準決賽對手則為二連霸的義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）單挑美國「左手重砲 」謝爾頓（Ben Shelton）的勝方。

