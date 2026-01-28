自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》喬科維奇死裡逃生晉4強 連掉2盤對手卻受傷退賽

2026/01/28 15:17

喬科維奇（右）。（法新社）喬科維奇（右）。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）飽受右腳水泡傷勢所苦，4：6、3：6、3：1落後義大利第5種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）時，年輕對手卻因為受傷退賽，讓38歲塞爾維亞老將死裡逃生，戲劇性挺進2026年澳洲網球公開賽男單4強。

「我應該輸的，感謝上帝。希望他的傷勢不嚴重，能夠盡快恢復回到球場。」喬科維奇連闖3關之後，原定16強迎戰捷克16種子門希克（Jakub Mensik），不過20歲對手腹肌受傷賽前退出，讓這位第4種子兵不血刃晉級。今日以逸待勞面對單手反拍的穆塞蒂，喬科維奇又失誤連連掉了2盤，還因腳底水泡醫療暫停，不料第3盤戰況峰迴路轉，23歲的穆塞蒂右大腿居然也出狀況，第4局後無力再戰，使得比賽進行2小時8分鐘提前結束，喬科維奇嘆說：「 我很遺憾，他表現確實強多了，我今晚本來要回家的。」

身為「三巨頭」最後一人，喬科維奇天助自助，職業生涯第13度挺進墨爾本公園4強，也以103勝超越瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）澳網紀錄，準決賽對手則為二連霸的義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）單挑美國「左手重砲 」謝爾頓（Ben Shelton）的勝方。

穆塞蒂。（法新社）穆塞蒂。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中