自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》美媒揭李灝宇卡位大聯盟最大武器！老虎高層剖析：春訓是關鍵

2026/01/28 16:41

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎22歲台灣怪力男李灝宇休季被放進40人名單，日前被大聯盟官網評為10大潛力新秀三壘手第3名，《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）近日撰文分析老虎將李灝宇放進40人名單的原因，同時也採訪到總管格林伯格 （Jeff Greenberg）對李灝宇的養成看法。

李灝宇上季在3A出賽126場，打擊三圍.243/.342/.406、攻擊指數0.748，敲出14轟、61分打點，wRC+106。報導指出，雖然李灝宇沒有哪一項能力特別「頂尖」，但整體評估屬於各面向都能交出平均水準的即戰力內野手，正朝最高殿堂邁進。

報導分析，李灝宇最突出的能力就是重擊左投，上季對左投124打席繳出0.299打擊率、攻擊指數0.919；相較之下對右投455打席，打擊率僅0.228、攻擊指數0.702。李灝宇有望填補過去由伊巴涅茲（Andy Ibáñez）擔任的左投專武角色。而該位置主要競爭者，預計是同樣同守二、三壘的安德森（Max Anderson），儘管安德森打擊上限較高，但由於李灝宇守備明顯更優異，預計將會先獲得登上大聯盟的機會。

根據老虎總管格林伯格在冬季會議時，針對李灝宇給出評價：「他是一位很出色的年輕人，去年球季表現非常好。進攻端能他把球打得很強勁，是那種揮棒決策好、能確實擊球、製造大量破壞力的打者，內野守備能鎮守二、三壘。我們一直在談打造深度與守位彈性，他正朝這個方向發展。如果他持續精進，會有機會為老虎做出貢獻。」

格林伯格強調，現在談李灝宇的具體角色或許還太早，「但從他的條件、特質與成績軌跡來看，他符合很多我們在意的要素。他能對付左投，對左投有大量長打火力，能補上空缺。只要他持續展現這些能力，就會被納入討論名單中。當然，這會是他很關鍵的一次春訓，但以他目前帶來的表現，他絕對會在我們討論範圍內。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中