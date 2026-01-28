MLB》美媒揭李灝宇卡位大聯盟最大武器！老虎高層剖析：春訓是關鍵

李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎22歲台灣怪力男李灝宇休季被放進40人名單，日前被大聯盟官網評為10大潛力新秀三壘手第3名，《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）近日撰文分析老虎將李灝宇放進40人名單的原因，同時也採訪到總管格林伯格 （Jeff Greenberg）對李灝宇的養成看法。

李灝宇上季在3A出賽126場，打擊三圍.243/.342/.406、攻擊指數0.748，敲出14轟、61分打點，wRC+106。報導指出，雖然李灝宇沒有哪一項能力特別「頂尖」，但整體評估屬於各面向都能交出平均水準的即戰力內野手，正朝最高殿堂邁進。

請繼續往下閱讀...

報導分析，李灝宇最突出的能力就是重擊左投，上季對左投124打席繳出0.299打擊率、攻擊指數0.919；相較之下對右投455打席，打擊率僅0.228、攻擊指數0.702。李灝宇有望填補過去由伊巴涅茲（Andy Ibáñez）擔任的左投專武角色。而該位置主要競爭者，預計是同樣同守二、三壘的安德森（Max Anderson），儘管安德森打擊上限較高，但由於李灝宇守備明顯更優異，預計將會先獲得登上大聯盟的機會。

根據老虎總管格林伯格在冬季會議時，針對李灝宇給出評價：「他是一位很出色的年輕人，去年球季表現非常好。進攻端能他把球打得很強勁，是那種揮棒決策好、能確實擊球、製造大量破壞力的打者，內野守備能鎮守二、三壘。我們一直在談打造深度與守位彈性，他正朝這個方向發展。如果他持續精進，會有機會為老虎做出貢獻。」

格林伯格強調，現在談李灝宇的具體角色或許還太早，「但從他的條件、特質與成績軌跡來看，他符合很多我們在意的要素。他能對付左投，對左投有大量長打火力，能補上空缺。只要他持續展現這些能力，就會被納入討論名單中。當然，這會是他很關鍵的一次春訓，但以他目前帶來的表現，他絕對會在我們討論範圍內。」

