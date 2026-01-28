自由電子報
棒球》培育林岳平、陳傑憲 前台電教頭陳哲祥病逝享壽76歲

2026/01/28 15:54

陳哲祥。（資料照，記者林正堃攝）陳哲祥。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕前台電成棒隊總教練陳哲祥在1月23日傳出因肺癌病逝，享壽76歲，他為台灣基層棒球奉獻扎根40多年，曾帶過目前在經典賽集訓的台灣隊投手教練林岳平、台灣隊長陳傑憲等人，消息一出讓他的眾多子弟兵都直呼不捨。

陳哲祥曾是1973年第10屆亞錦賽的台灣隊國手，與胞弟陳哲昇在高雄基層棒球執教奉獻50餘年，人稱「大陳老師」、「小陳老師」，1989年他在台電業務部任職時，被借調出任五福國中棒球隊教練，教過許銘傑、陳宗甫、葉成龍、許閔嵐等好手。

台電成棒隊在1998年遭職棒挖角不少球員，面臨解散危機時，陳哲祥臨危受命接下總教練，上任後到各青棒隊招募優秀高中選手，以台電穩定的工作環境及生涯保障，勸選手不要急著去挑戰職棒，包括許閔嵐、高國慶、林岳平、石志偉、林益全等人都在台電磨練出扎實球技後，才選擇到職棒發展，闖出一片天。

陳哲祥也是陳傑憲棒球生涯的貴人之一，2012年陳傑憲參加日本職棒選秀落榜回到高雄時，因沒有參加大學入學會考成績，無法進入大學就讀，陳哲祥邀請陳傑憲加入台電隊，隨後陳傑憲展現才華，2014年入選仁川亞運培訓隊，接著參加U21世界盃棒球賽代表台灣隊奪冠後，2016年選秀被統一獅隊以第二指名選入，一路成長為世界12強冠軍隊長。

陳哲祥在選手時主守三壘，他最欣賞日本職棒最偉大的三壘手、前巨人隊監督長島茂雄，被他帶過的選手都聽過他講述長島茂雄及王貞治認真練球、比賽的精神，他教選手要自律，帶隊強調為團體榮譽而戰，使得台電隊以往被認為有南部草根性的強攻豪打球風，加上強投、堅守及細膩戰術的攻守，讓台電的戰績一直站穩國內甲組成棒前四強，擦亮「南台電、北合庫」的傳統招牌。

陳哲祥曾自創品牌「MUCH麻吉」在高雄後火車站附近設廠，專業訂做棒球服，40多年前，台灣製棒球服做工不佳，連國家隊出國比賽的服裝都找日本廠商訂製。陳哲祥從找布料、學日本的細膩訂作手工，做出合身、大腿和膝蓋都有補強，不輸日本製，且價格合理的棒球服，嘉惠基層球隊，職棒早年也有多支職棒隊球服找他訂作，後來因市場競爭及為專心執教而停業。

陳哲祥2014年從台電退休後，也常到球場義務指導基層球隊，生病後閉門養病更加低調，1月23日病逝消息傳出後，他的門生故舊都感到不捨。

