體育 棒球 MLB

MLB》洋基傳有意簽回372轟MVP重砲！紐媒分析條紋軍背後真實想法

2026/01/28 18:13

高德施密特。（資料照，法新社）高德施密特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季以1年1250萬美元合約加盟洋基的38歲MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt），至今仍在自由市場乏人問津。根據《YES Network》記者柯瑞（Jack Curry）爆料，洋基有意簽回高德施密特。

柯瑞在《Hot Stove》節目上透露，洋基曾和高德施密特有過接觸，也進行過談判，「他能成為萊斯（Ben Rice）的完美導師，而且他現在對付左投依舊很有心得，這能成為洋基重要的右打火力來源。」不過柯瑞也點出，雖然高德施密特是準名人堂球星，但他現在不被視為先發球員，如果洋基決定與他再續前緣，預計將會讓他擔任角色或替補球員。

柯瑞補充，高德施密特是值得持續關注的名字，因為洋基持續在討論補強右打者的需求；而高德施密特可能仍在等待一支願意開出符合他期待薪資的球隊，但目前各隊報價可能皆未能達到他的期望。

高德施密特近2年的長打率皆創下生涯新低，但他上季在洋基面對面對左投攻擊指數高達0.981；右投僅0.619。高德施密特15年大聯盟生涯出賽2074場，打擊三圍.288/.378/.504，攻擊指數0.882，累積372轟、1232分打點，生涯wRC+（加權得分創造值）為137，曾拿下2022年國聯MVP，入選7屆明星賽，斬獲5座銀棒獎與4座金手套獎。

