籃球

世界盃資格賽》台灣隊16人名單正式公布！劉錚回歸、年初二就開訓

2026/01/28 16:10

劉錚。（資料照，記者林正堃攝）劉錚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第二階段將在今年2月底登場，台灣隊2月26日迎戰南韓、3月1日對抗中國。籃協今天正式公布16人名單，由旅外好手陳盈駿、林庭謙領銜，上階段因傷缺席的老大哥劉錚回歸，另外首度入選的有桃園領航猿李家慷和台北台新戰神丁聖儒。

16人名單日前曝光，籃協今天才正式公布16人名單，集訓時間同步出爐，預計農曆新年期間就開工，大年初二2月18日開訓至2月25日。

台灣隊新的16人名單，旅外好手除了陳盈駿、林庭謙和游艾喆外，劉錚傷癒回歸，本土球員部分還有領航猿MVP盧峻翔、富邦勇士周桂羽、曾祥鈞，中信特攻阿巴西等人；另外福爾摩沙夢想家馬建豪、台啤雲豹高錦瑋和戰神陳冠全回歸，領航猿李家慷和戰神丁聖儒則是首度進到國家隊成人級大隊，成為亮點。

台灣隊在世界盃資格賽首輪和日本、南韓及中國同組，取分組前三晉級次輪，台灣隊在第一階段對日本兩戰皆敗，若想晉級必須把握第二階段這兩場主場賽事。不過，考量政治因素，2月26日和南韓一戰會正常在新莊體育館開打，但3月1日對中國之戰移至菲律賓進行；第三階段賽事分別是7月3日客場再戰南韓、7月6日客場對上中國。

台灣男籃16人名單。（籃協提供）台灣男籃16人名單。（籃協提供）

