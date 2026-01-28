自由電子報
木聯》前兄弟投手悉心指導 鶯歌曾乙倫完封代表作助隊晉級

2026/01/28 16:42

曾乙倫65球完封普門代表作。（學生棒聯提供）曾乙倫65球完封普門代表作。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕鶯歌工商今天（28日）靠著先發投手曾乙倫完封好投，終場以4比0擊退普門中學，以分組第二晉級高中木棒聯賽第二階段。

這場攸關排名位置之爭，雙方形成低比分戰役，前3局都無法越雷池一步，鶯歌4局上趁著普門換投率先突破，吳彥緯、陳冠維安打連發，加上失誤、保送、投手犯規，先得2分，6局上，鶯歌2出局攻佔二、三壘，普門三壘手隨後發生失誤，鶯歌再添2分保險。

鶯歌投手曾乙倫也有好投演出，僅在4局下被敲出唯一安打，以65球完投7局無失分，投出5次三振、1次觸身球，表現精彩，總教練王傳家大讚「優質」，「他今天投很好，直球、變化球都很到位，製造速差，加上守備幫忙，可以說是高中代表作。」

曾乙倫說，今天投得不一樣，以往完投都用100多球，今天球數很省，多加一顆變化球，他並提到投手教練、前中信兄弟投手盧劭禹的指導，說：「這顆曲球經過盧教練調整過，轉速變快，今天都用這顆搶好球」，他再說，前一場投2局測試五、六種動作，今天用新動作比較順暢，感覺輕鬆多了。

G組普門、鶯歌、羅工戰績都是3勝1敗，比較過對戰優質率（TQB）後，普門分組第一，鶯歌分組第二，羅工分組第三，王傳家說，普門有8強球隊實力，戰戰兢兢，拿下這一場，回去要加強選手觀念，再細膩一點，今年戰力平均，以8強為目標。

鶯歌工商以分組第二晉級高中木棒聯賽第二階段。（學生棒聯提供）鶯歌工商以分組第二晉級高中木棒聯賽第二階段。（學生棒聯提供）

