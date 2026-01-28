自由電子報
木聯》胡佳樂犧牲打+初登板 成功商水13人「精兵」闖第二階段

2026/01/28 16:48

成功商水13人闖第二階段。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕成功商水、花蓮體中今天（28日）在高中木棒聯賽第一階段爭取分組最後一張晉級門票，成功商水靠著胡佳樂後援守成，終場以8比6獲勝，以分組第四晉級第二階段。

A組5隊取4隊，商水、花體賽前勝場都尚未開張，今天贏家就能晉級下一階段，兩隊勢均力敵，商水2局上靠著林劭倫二壘安打攻下2分，花體則在2局下以4安打打回3分，3局下再下一城，商水4局上以一波攻勢打回4分，花體4、5兩局各得1分，雙方戰成6比6平手。

6局上，花體發生2次守備失誤，商水靠著胡佳樂高飛犧牲打打回超前分，到了7局上，花體投手出現4次保送，商水再添1分保險，成為最後的贏家。

商水動用兩任投手，林皓宇先發5局失6分，胡佳樂後援2局無失分，拿下勝投，商水教練陳誌祥表示，因球隊戰力需要，胡佳樂也兼練投手，這是他正式比賽第一次投球，一直鼓勵他放開投，今天控球算準。

包括胡佳樂在內，商水共有4位投打兼練的選手，陳誌祥說，這次帶16人來，加上傷兵，只有13人可用，當中僅5名投手，應付4場比賽比較吃緊，還好選手內容都有做好，打擊有發揮，只差在投手戰力。

商水全隊才19人，包括2名轉學生，陳誌祥提到，球隊人數少，跟校長討論後，新學年度招生也開出獎學金方案，投手依照球速級距給獎學金，直球球速達140公里以上，最高可獲得8萬元，希望留住在地選手。

胡佳樂初登板守成。（學生棒聯提供）

