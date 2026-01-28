澳網》被迫退賽無緣擊敗喬科維奇創生涯最佳！穆塞蒂賽後曝殘酷傷況

穆塞蒂。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕義大利第5種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在2026年澳洲網球公開賽男單4強因傷退賽，無緣擊敗塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），賽後穆塞蒂感嘆，這是他生涯最艱難的傷勢。

世界第5的穆塞蒂今天在墨爾本前將近2小時，打出近乎完美表現，卻因右大腿傷勢讓2盤在手的他功虧一簣，最終在第3盤1：3落後時退賽，無緣生涯首次闖進澳網4強。賽後穆塞蒂透露，這並非突如其來的劇痛。

請繼續往下閱讀...

「我在第二盤一開始就感覺到了。」穆塞蒂說，他的右腿出現一些奇怪的狀況，但他仍繼續打，因為當時他的狀態絕佳，但仍能感覺到疼痛持續加劇，問題也沒有消失。23歲的穆塞蒂也坦言，傷勢發生的時機格外殘酷。

當被問及這是否是生涯最艱難的傷勢，穆塞蒂回應：「毫無疑問。老實說，我從來沒想過，自己會在對上Novak的比賽中先拿2盤，還能打成那樣。帶著那樣的領先優勢卻被迫退賽，這是我完全無法想像的事，當然，真的非常痛苦。」

穆塞蒂曾在第2盤1：2落後時曾接受物理治療，之後繼續帶傷應戰，但他表示，事實上能撐完整場比賽的想法都很不切實際。最後他補充，「傷的位置有點太高，沒辦法貼紮。我很了解自己的身體，我很清楚地感覺到，肌肉可能已經撕裂了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法