體育 即時新聞

「李遠部長登板救援」！壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊特展開幕

2026/01/28 17:33

文化部部長李遠（右）登板擔任投手，宣告啟動「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（記者廖耀東攝）文化部部長李遠（右）登板擔任投手，宣告啟動「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過3週就是馬年新春，國家漫畫博物館「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」今天開展，新春期間大年初二就開放參觀，文化部長李遠當眾宣布與運動部長李洋合作「遠洋合作」計畫，啟動雙百萬運動漫畫徵選，即日起徵件至4月30日，預計評選出5案，每案提供200萬元獎勵金，鼓勵本土漫畫家創作運動原創漫畫。

「李遠部長登板站上投手丘」！「壘上有人」特展今天（28日）下午在國漫館園區開幕，李遠、民進黨台中市長參選人何欣純及運動部次長黃啟煌登上臨時球場，感受壘上有人衝刺得分刺激，球場灑落溫暖陽光，高齡92歲的知名漫畫家劉興欽趕至體驗棒球熱度，台灣棒球名人堂協會創會理事長黃瑛坡、策展人李鳳然等賓客，高呼開球宣告展覽開幕。

李遠表示，運動部長李洋是他在行政院開會時隔壁鄰居，因為兩人名字「遠」、「洋」巧合，聊一聊就開啟2部會「遠洋合作」計畫，文化與體育合作在電影方面，已有「KANO」及「冠軍之路」成功經驗，從去年啟動行銷文化幣及動滋券等4大面向，今年開啟「雙百萬運動漫畫徵選」，相信漫畫如同電影有極大感染力。

李遠強調，文化、運動2部會將各投入500萬，徵選5組漫畫家團隊進行運動漫畫合作，由文化部負責團隊徵選、獲選案件陪伴及期程管理，運動部協助媒合訪談運動員及團體，鼓勵台灣漫畫家創作更多運動原創漫畫。

民進黨台中市長參選人何欣純，昨天由策展人李鳳然導覽過往4-50年來台灣棒球漫畫歷程，彷如穿越時光隧道，何欣純說「有感受畫出球速如光速威力」。

「壘上有人」特展即日起展至8月30日，在國漫館東側園區展出，馬年新春期間，除了除夕、大年初一休館，大年初二就開放參觀歡迎闔家體驗棒球熱情，場館除展示畫作，觀眾可在多媒體互動展間製作專屬球員卡，完成展場打卡任務後，可轉出限定紀念小物，拿到禮物後，再到展間外「13號球場」，或前往一旁「球球是道」九宮格挑戰，測試對棒球與漫畫內行指數。

民進黨台中市長參選人何欣純（右），參觀「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展感受球速威力。（記者黃旭磊攝）民進黨台中市長參選人何欣純（右），參觀「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展感受球速威力。（記者黃旭磊攝）

「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」在國家漫畫博物館開展。（記者廖耀東攝）「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」在國家漫畫博物館開展。（記者廖耀東攝）

