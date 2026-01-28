經典賽》台灣有、日本沒有 傳奇球星點出投手一大利空因素

談到經典賽導入日職未使用的投球計時器，井口資仁直言對日職投手來說很不利。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽衛冕軍日本隊擁有隊史最多的大聯盟球星參戰，日本運動入口網《Sportsnavi》專欄請來前名將井口資仁分析局勢，談到經典賽導入日職未使用的投球計時器，井口資仁直言對日職投手來說很不利。

經典賽將設置壘上無人15秒、有人18秒，及打者輪替30秒的投球計時器，打者也被規定在剩餘8秒內雙腳需進入打擊區、做好準備打擊動作，多項計時規定在日職都沒導入，讓井口資仁直言是利空因素。

井口資仁表示，這對投球時鐘無經驗的人一定會有點不利，畢竟身體如果沒有習慣在那種秒數投球，很容易因為計時分心，導致無法專心投球。

不只投手，打者也有嚴格的規定，且每打席僅能要求1次暫停，井口認為多少也會有影響，「投打之間彼此對決之餘，節奏也會互相影響，投打都會感受到壓力。在日本通常傳達暗號時間很久，打者習慣離開打擊區，如果要馬上在打擊區做好準備，將會牽涉到教練打暗號的時機。」

台灣隊在投球計時器方面比較有經驗，除了中職早就設置無人20秒、有人25秒的計時，去年資格賽就先試過大聯盟級計時器，即便當時因為不適應「打者輪替30秒」的規定而成了違規最多次球隊，但有經驗後進入正賽勢必會更加謹慎。

