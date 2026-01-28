自由電子報
體育 棒球 韓職

經典賽》韓媒推測 混血強投懷特代表南韓參賽機會不大

2026/01/28 19:13

懷特。（資料照）懷特。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕南韓連3屆WBC經典賽在預賽就遭淘汰，今年積極備戰，目標晉級8強前進美國，可望找來兩大韓裔大聯盟好手助陣，包括紅雀牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）和老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones），至於效力韓職SSG登陸者的韓美混血強投懷特（Mitch White），韓媒《朝鮮日報》推測參賽可能性不大。

31歲右投懷特的母親是南韓人，父親則是美國人，懷特具5年大聯盟資歷，戰績4勝12敗、防禦率5.25，去年赴韓職SSG發展，先發24場拿下11勝4敗、防禦率2.87、每局被上壘率1.15，134.2局投球飆137K，另有44次四壞保送，表現相當亮眼，季後獲續約，簽下1年最高總值120萬美元合約，其中簽約金30萬美元、年薪80萬美元，另有10萬美元激勵獎金。

懷特正隨SSG在美國佛州春訓，《朝鮮日報》指出，SSG球團願意讓懷特打經典賽，然而南韓教頭柳志炫多次與懷特面談，但都未獲得確定參賽的正面回應，去年春訓懷特因腿傷導致開季缺陣近一個月，季中也受到傷勢影響，為了專心備戰新球季，可能影響他穿上南韓國家隊戰袍的意願。

《朝鮮日報》提到，歐布萊恩和瓊斯對於打經典賽都展現非常積極的態度，懷特回應相對保守，以目前形勢來看，懷特代表南韓征戰經典賽的機會非常渺茫。

下月將滿31歲的歐布萊恩，去年出賽42場戰績3勝1敗6救援、防禦率2.06，28歲的瓊斯去年出賽72場繳2成87打擊率，外帶7轟和23分打點。

