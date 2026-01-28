自由電子報
澳網》二連霸辛納再挫謝爾頓 4強對決喬科維奇

2026/01/28 19:40

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕衛冕者辛納（Jannik Sinner） 展現底線宰制力，6：3、6：4、6：4再挫美國「左手重砲 」謝爾頓（Ben Shelton），義大利第2種子安抵2026年澳洲網球公開賽男單4強，離三連霸目標就剩最後兩步。

24歲的辛納冷靜沉著，面對年輕1歲的謝爾頓頗有心得，強勁正手猛攻其反拍弱點，此役3盤各破發1次，徹底壓制同梯對手爆發力十足的攻勢，並自2023年上海首度交手惜敗之後，現已延續9連勝，「和謝爾頓比賽非常艱難。」辛納表示，對方發球威力十足，而且每年都在進步，「尤其是在休賽季之後，你不知道某些球員會如何應對你，他們可能會做出許多調整，我對今天的表現非常滿意。」

辛納下個對手，正是戲劇性突圍的38歲塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），決定冠軍戰門票誰屬，過往對戰他以6勝4負稍居上風，包括2024年澳網4強贏球，「這就是你練習的意義所在。我們很幸運，喬科維奇仍然站在這裡，在這種年紀還能打出如此精彩的網球。」已獲大滿貫4冠的辛納，若能在墨爾本公園連莊，就成為公開年代第2位三連霸的「新澳網之王」，逐漸跟上曾兩度完成的10冠王喬科維奇腳步。

