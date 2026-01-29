自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平橫掃各大獎會「無聊」？美媒：他曾說過想要10連霸...

2026/01/29 07:04

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平上季達成MVP三連霸，更是生涯第4度獲得此殊榮，同時也幫助道奇連2年奪冠，加上2023年經典賽冠軍頭銜，大谷可說是幾乎橫掃棒壇各大獎項。對此美國Podcast節目《Dodgers Territory》也以「大谷是否會感到無聊」展開討論。

節目主持人瑞佐（Alanna Rizzo）與帕希拉斯（Clint Pasillas）在節目中討論，究竟已經囊括各大獎項的大谷，是否會開始感到無趣，帕希拉斯直言，現在的大谷已經登峰造極，在合約還剩8年的情況下，是否已經沒有更多追求的目標，確實讓人深思。

「他確實沒有太多需要證明的東西了。」帕希拉斯認為，大谷尚未到達的「境界」正逐漸減少，然而最終他們得出結論，大谷不會因此感到厭倦，「因為他渴望成為GOAT（史上最偉大），成為絕對的最強球星，也對此持有強烈信念，這個男人希望被公認為頂尖中的頂尖。」

即便大谷已在大聯盟獲得無數榮耀，帕希拉斯仍預測，大谷在未來5到7年仍會繼續在投手丘上投球，同時也看好他能以打者身分達成生涯500轟成就，帕希拉斯還開玩笑說道：「他不是曾說過想要世界大賽10連霸嗎？」

