東超》古德溫好苦！打滿全場飆最高35分 勇士還是不敵SK騎士

古德溫。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦勇士今天在東亞超級聯賽小組賽作客南韓，一度克服雙位數落後在第3節超車，即便洋將古德溫狂砍35分，但隊友得分沒太多建樹，最終勇士仍以78：89不敵首爾SK騎士，目前取得2勝3負，晉級6強之路岌岌可危，倒是SK騎士今天贏球後，成為首支拿下6強門票的隊伍。

SK騎士開局打出7：2攻勢，勇士則靠著艾倫和莫巴耶發揮奮力苦追，而SK騎士吳在賢因扭傷腳退場休息，只是他們今天全隊命中率頗佳，首節打完已取得雙位數領先。不過，勇士在次節積極調整，古德溫、莫巴耶輪流跳出搶分，加上古德溫飆進壓哨三分球，助隊半場打完追到46：57。

古德溫上半場拿下全場最高23分，莫巴耶貢獻9分，艾倫進帳7分，本土方面，都只有零星得分，也成為球隊落後的原因。SK騎士上半場團隊命中率達55%，進攻多點開花，讓勇士防守疲於奔命。

易籃後，古德溫連續得分，加上艾倫中距離放進，勇士追到5分差，隨後曾祥鈞、古德溫輪流得分一舉超車，雙方展開拉鋸，3節打完勇士僅落後1分。

勇士在末節一度追平，但SK騎士連拿5分再度取得領先，勇士也在暫停後連得5分反擊，雙方你來我往，只是最後關頭勇士還是拿SK騎士沃尼沒轍，讓他連續得分，加上亞洲外援托倫蒂諾（Arvin Tolentino）飆進關鍵三分球，奠定勝基。

勇士古德溫打滿40分鐘今天狂飆35分、6籃板、5助攻，艾倫進帳15分，莫巴耶則拿下14分，只是本土球員沒太多貢獻，周桂羽拿下5分已是最高。SK騎士方面，洋將沃尼拿下24分、15籃板全隊最高。

