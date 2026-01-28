棒球》前獅隊內野大物在中國「二刀流」飆K！曹錦輝0登板結束例行賽

陳家維、曹錦輝。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今天中國城市棒球聯賽（CPB）例行賽最終戰，廈門海豚以10：2大勝福州海俠，效力海豚的前統一獅內野大物陳家維，也在比賽中大秀「二刀流」。

陳家維原名楊家維，於2014年中職季中選秀會獲得獅隊第2指名，但一軍生涯6個賽季只累積184場出賽、打擊率0.229、攻擊指數0.658、OPS+73的成績單，在2021年10月因酒駕遭開除，結束職棒生涯，並在CPB成立後前往中國打球，加入廈門海豚隊。

由於今天賽前已經確定無緣季後賽，廈門海豚輕鬆應戰，第9局甚至派出陳家維登板投球，他投0.2局沒有被敲安打，還飆出1次三振；另外，前統一獅投手李嘉祥也在比賽後段上場代跑，並獲得1打席機會，最終選到保送。

此役廈門海豚先發投手是前富邦悍將自培的蘇捷恩，他先發3局失2分有1分責失，送出3次三振與2次保送，最終廈門海豚團隊敲10安灌進10分大勝，但因賽前已確定例行賽勝率墊底，廈門海豚仍成為唯一1支無緣晉級季後賽的球隊。

另外，今年1月10日加盟福州海俠的44歲前旅美球星曹錦輝，原本預計1月13日要先發出賽，但他仍在調整狀態，因此初登板時間往後延宕；然而今天他依舊沒有上場，如今例行賽已經結束，曹錦輝是否有望在季後賽登場也成謎團。

