體育 籃球 其它

東超》勇士晉級6強岌岌可危 吳永仁：下一戰對宇都宮全力搶勝

2026/01/28 21:42

古德溫。（富邦勇士提供）古德溫。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦勇士今天作客首爾SK騎士，克服上半場最多17分落後，第3節一度超前，可惜這股反撲氣勢未能延續，最終勇士仍以78：89落敗，目前以2勝3負位居分組第3，最後一場小組賽對上宇都宮皇者，必須贏下來才有機會晉級。

勇士今天開局不太理想，被對手打出一波7：2攻勢，半場打完已落後11分，但第3節他們重整旗鼓，在古德溫帶領下一度超前，只是這股氣勢也沒能延續太久，末節難擋對方洋將沃尼的發揮，敗下陣來。

古德溫此仗打滿40分鐘，拿下全場最高35分、6籃板、5助攻，艾倫貢獻15分，莫巴耶進帳14分，球隊多數得分都來自洋將和外籍生，周桂羽攻下5分已是本土最高，其餘本土球員僅零星的分數進帳。

即便最後沒能逆轉成功，但吳永仁仍給予球員肯定，「上半場落後回到休息室後，我們針對防守策略進行調整，下半場對他們防守加壓，讓他們命中率下降，我們也有幾次很好的轉換快攻把分數追上。」他認為，其實球員在第4節執行力還是很好，只差沃尼的部分，而今天防守策略或是限制對方兩個洋將得分，已經做得不錯。

目前勇士掉到分組第3，最後一場在2月11日和宇都宮的比賽將是關鍵，吳永仁說：「今年東超目標希望能前進6強，前面兩戰我們做得很好，來到客場後有很多經驗得學習，下一場還會對上宇都宮，只要贏球就還有機會晉級，我們會全力以赴。」

今天砍下35分的古德溫表示，「對方今天投進不少高難度進球，而我們在籃板方面做得不好，加上對方第4節的表現確實優於我們。」

