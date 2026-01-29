MiLB》致命武器宛如「隱形降落傘」！權威美媒分析潘文輝今年很關鍵

潘文輝。（取自X）

〔體育中心／綜合報導〕權威數據美媒《FanGraphs》公布費城人2026年農場前34名新秀，23歲台灣火球男潘文輝被排在第27名，球探報告也出爐。

潘文輝2024年因傷只有18場出賽，在新秀聯盟、1A與高階1A都有出賽紀錄，其中有5場先發，拿下0勝2敗，29.1局投球送出35K，有5次中繼成功與1次救援成功。潘文輝在前年11月接受手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ手術），2025年賽季報銷。

《Fangraphs》新秀專家朗根哈根（Eric Longenhagen）給予潘文輝各項現在/未來評分，速球55/60、滑球45/50、指叉球45/60、控球30/40。並在球探報告指出，潘文輝狀況最佳時，看起來有具備成為高張力牛棚投手的潛力，除了極速99英哩的頂尖球速外，他還有顆均速85英哩的快速滑球，以及偶爾能展現「plus-plus」等級（轉化為球探評分為70分）的指叉球。

朗根哈根指出，雖然潘文輝的滑球穩定度較高，但他的指叉球無疑是最致命的武器，球從指縫出手後就像「隱形降落傘」般急墜，時常讓打者狼狽揮空。朗根哈根表示，2026年將是潘文輝爭取進入40人名單的關鍵年，球隊預計會很積極將他升上高階小聯盟，讓他證明自己值得在大聯盟名單佔有一席之地。

