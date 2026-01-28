澳網》辛納、艾卡拉茲又擋眼前 喬科維奇：我不會舉白旗投降

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為「三巨頭」最後一人，喬科維奇（Novak Djokovic）天助自助挺進2026年澳洲網球公開賽男單4強，雖然新世代雙雄又橫擋眼前，38歲塞爾維亞老將拒絕向義大利第2種子辛納（Jannik Sinner），以及被看好躋身冠軍戰的西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）低頭認輸。

20歲捷克新星門希克（Jakub Mensik）賽前傷退，讓喬科維奇兵不血刃晉級8強，如今盤數0：2岌岌可危之際，義大利第5種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）又因右大腿拉傷棄賽，強運如他戲劇性連闖兩關，但想挑戰墨爾本公園第11冠、大滿貫25冠等歷史紀錄，仍得面臨空前考驗，首先是4強對決澳網二連霸的第2種子辛納，至於決賽假想敵，很可能是志在「生涯全滿貫」的頭號種子艾卡拉茲，而過去8座大滿貫男單冠軍，全被這兩人聯手壟斷。

「他們現在比我和其他所有人都強嗎？是的，他們的確比我強。」喬科維奇坦言，年僅20多歲的辛納、艾卡拉茲潛力十足，良性競爭下所展現出的水準和實力，更令各界驚嘆，但上年紀的他也還在創造屬於自己的歷史，大滿貫更是堅持參賽的最大動力，「他們確實太棒了，簡直不可思議。但這是否意味著我會舉白旗投降？不，我會戰鬥到最後一擊、最後一分，盡我所能挑戰他們。」

喬科維奇強調，已退休的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、 西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）永遠是職業生涯最大勁敵，他不但在「三巨頭」交手紀錄居於上風，更無懼強勢後浪挑戰，「我非常尊重辛納和艾卡拉茲所做的一切，以及未來10到15年、20年將取得的成就。這是體壇自然循環，你會看到另外兩位超級巨星，或許出現第三位，這對網球運動發展非常有益。」

