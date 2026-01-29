自由電子報
網球

澳網》追逐「費納」跟「艾辛」有何不同？ 喬科維奇：我覺得有點不尊重…

2026/01/29 07:14

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）順利晉級澳洲網球公開賽男單4強，賽後有媒體詢問他，當年他追逐瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和現在追逐世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）有何不同，這讓他略有不滿。

「我覺得你這種說法有點不尊重。」喬科維奇說：「因為中間有的15年我是在大滿貫是占有主導位置，而且老實說，我也不覺得自己在追逐他們。」

喬科維奇說：「Roger和Rafa永遠都是我最偉大的對手。我對於Carols和Jannik 在未來10、15、20年，誰知道他們會打多少年，他們太年輕了，我對他們會達到的境界充滿敬意。」

喬科維奇接著補充，「這是體壇里的一種自然循環，你會有另外兩位超級巨星，可能還會有第三人，我會為他加油，因為一開始我也是第三位，但這對我們的運動來說是件好事。因為我認為這種競爭關系，以及性格和打法的對比，對網球發展非常有利。這對我有什麽影響？正如我說的，我並不覺得自己在追逐他們。」

喬科維奇自信表示：「我在創造屬於自己的歷史，我一直很明確地說，我的目標始終是在每一站參加的賽事中都進入最後的決賽，尤其是大滿貫賽事中進入冠軍賽，而大滿貫是我堅持參賽和打網球的最大原因之一。」

對於辛納和艾卡拉茲的表現，喬科維奇說，「他們現在比我和其他人都強嗎？是的，他們確實如此。他們的比賽水準都非常驚人。很棒，真是太了不起了，但這是否意味著我會直接投降？不！我會戰鬥到最後一球，直到最後一分，盡我所能去挑戰他們。」

