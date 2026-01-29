自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》三度遭DFA的鄭宗哲轉戰國民隊 美媒分析未來定位

2026/01/29 07:24

鄭宗哲。（取自國民隊官方社群媒體X）鄭宗哲。（取自國民隊官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季三度遭指定讓渡（DFA）的台灣好手鄭宗哲，華盛頓國民隊今天從讓渡名單撿走，同時為了騰出40人名單空間，把左投皮爾金頓（Konnor Pilkington）給DFA。這是鄭宗哲在休賽季的第4支球隊。

鄭宗哲去年美國時間12月19日遭到海盜隊DFA，今年1月7日被光芒隊撿走，但他在1月12日遭到DFA，大都會在1月16日撿走後，鄭宗哲在1月21日再度被DFA。如今國民隊從讓渡名單撿走鄭宗哲。

美媒《MLB Trade Rumors》指出，鄭宗哲還有一次小聯盟的下放權，預計他將隨國民隊參加春訓，爭取一席內野工具人的角色，為國民隊三壘手是豪斯（Brady House）、明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）、二壘手小賈西亞（Luis Garcia Jr.）提供一些防守深度。

由於阿布拉姆斯曾出現在交易傳聞中，仍有被交易的可能性，但即使發生這樣的情況，鄭宗哲不太可能直接拉上先發位置，這將視國民隊屆時如何填補阿布拉姆斯的空缺，為他在大聯盟創造更多機會。

現年24歲的鄭宗哲去年短暫上到大聯盟，出賽3場共7打數0安、吞3次三振。鄭宗哲上季在小聯盟3A出賽107場，交出1轟、36分打點，打擊率2成09，整體攻擊指數（OPS）為0.578，有18次盜壘成功。

鄭宗哲。（資料照，法新社）鄭宗哲。（資料照，法新社）

