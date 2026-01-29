自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》美媒爆字母哥準備好被交易 公鹿聆聽報價、傳勇士等球隊有興趣

2026/01/29 08:46

亞德托昆波。（資料照，法新社）亞德托昆波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）準備好在交易大限前或休賽季被交易，公鹿隊開始聆聽各隊報價，包含灰狼、熱火、尼克、勇士等球隊都是強力追求者。

《ESPN》報導，有多支球隊都感覺到在交易大限前，公鹿隊比以往任何時候更願意聽取關於亞德托昆波的報價。公鹿隊也向有興趣的球隊表明，他們不急於完成交易。

該文提到，如果沒有獲得公鹿隊預期的一位頂級年輕選手、或是大量選秀權，他們願意在休賽季再商討亞德托昆波的未來；若是到夏天，公鹿隊也能看看哪些球隊在6月時能提供更具吸引力的選秀權。

查拉尼亞引述消息人士指出，亞德托昆波已經在過去數個月向公鹿隊表明，他認為攜手超過12年後，雙方分道揚鑣的時機已經到來，這也讓交易的可能性持續升高。公

公鹿隊目前戰績18勝27敗排東部第12名，對於球隊未來方向有諸多疑問，這也促成雙方之間更公開、且坦誠的討論。

亞德托昆波在美國時間上週五對金塊的比賽中，不慎右小腿拉傷，估計要休養4週到6週。亞德托昆波本季出賽30場，交出場均28分、10籃板的表現；此外，本季在亞德托昆波缺席的比賽，公鹿僅打出3勝12敗的成績。

亞德托昆波生涯10度入選明星賽，並在2021年幫助公鹿隊奪冠，兩度榮獲年度MVP。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中