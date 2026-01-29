NBA》美媒爆字母哥準備好被交易 公鹿聆聽報價、傳勇士等球隊有興趣

亞德托昆波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）準備好在交易大限前或休賽季被交易，公鹿隊開始聆聽各隊報價，包含灰狼、熱火、尼克、勇士等球隊都是強力追求者。

《ESPN》報導，有多支球隊都感覺到在交易大限前，公鹿隊比以往任何時候更願意聽取關於亞德托昆波的報價。公鹿隊也向有興趣的球隊表明，他們不急於完成交易。

請繼續往下閱讀...

該文提到，如果沒有獲得公鹿隊預期的一位頂級年輕選手、或是大量選秀權，他們願意在休賽季再商討亞德托昆波的未來；若是到夏天，公鹿隊也能看看哪些球隊在6月時能提供更具吸引力的選秀權。

查拉尼亞引述消息人士指出，亞德托昆波已經在過去數個月向公鹿隊表明，他認為攜手超過12年後，雙方分道揚鑣的時機已經到來，這也讓交易的可能性持續升高。公

公鹿隊目前戰績18勝27敗排東部第12名，對於球隊未來方向有諸多疑問，這也促成雙方之間更公開、且坦誠的討論。

亞德托昆波在美國時間上週五對金塊的比賽中，不慎右小腿拉傷，估計要休養4週到6週。亞德托昆波本季出賽30場，交出場均28分、10籃板的表現；此外，本季在亞德托昆波缺席的比賽，公鹿僅打出3勝12敗的成績。

亞德托昆波生涯10度入選明星賽，並在2021年幫助公鹿隊奪冠，兩度榮獲年度MVP。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法