體育 棒球 MLB

經典賽》多明尼加增添牛棚大將！剛轉戰白襪的火球男宣布參賽

2026/01/29 08:55

多明格茲點頭確定加入WBC多明尼加隊。（圖片擷取自多明尼加棒球隊官方X）多明格茲點頭確定加入WBC多明尼加隊。（圖片擷取自多明尼加棒球隊官方X）

〔體育中心／綜合報導〕根據專門報導經典賽的國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）消息指出，31歲火球後援多明格茲（Seranthony Domínguez）將為家鄉多明尼加效力。

去年球季多明格茲從金鶯開季，季中被交易到藍鳥，合計出賽67場投了62.2局，送出79次三振與36次保送，拿下4勝4敗20中繼2救援，獨立防禦率（FIP）3.47，ERA+131。

多明格茲的武器庫中，以去年均速來到97.7英里（約157.2公里）的四縫線速球為主要球種，搭配橫掃球、指叉、伸卡以及曲球，能有效壓制大聯盟的打者群，此外他在休賽季投入自由市場後，幾日前以2年2000萬美元的合約轉戰白襪

多明尼加的打線部分有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等球星坐鎮，投手端昨日傳出費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）也要參賽，如今在後防增添一名大將，也讓團隊戰力更加完整。

曾在2013年拿下冠軍金盃的多明尼加，本屆在D組將要面對委內瑞拉、荷蘭、以色列以及尼加拉瓜，比賽場地為馬林魚隊主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。

