MLB》剛與洋基簽51億約 前MVP貝林傑婉拒為美國隊打經典賽

〔體育中心／綜合報導〕前MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）日前以5年總值1.625億美元（約新台幣51.5億元）續留洋基。貝林傑今天透過視訊受訪，表明自己不會打今年3月的世界球經典賽，意即將不會代表美國隊出賽。

休賽季成自由身的貝林傑，他向知名經紀人波拉斯（Scott Boras）表明，洋基隊是他的首選，「無論何時，我都會和Scott坦誠交流自己的想法，我非常享受在洋基隊的時光，我喜歡在紐約打球、愛這座球場，我也向Scott明確表達這點。」

貝林傑也坦言，曾懷疑自己在紐約布朗克斯的時光是否只會是一年的短暫過客，「當你待在一個目標只有贏球、而且隊友間彼此照應的休息室時，你真的不會想離開，外面的草不一定比較綠。」

貝林傑提到，即使美國隊邀請他參加經典賽，他也不會參賽，「我當然希望在職業生涯的某個階段參加，但未來會怎麼發展充滿變數，今年應該不是那個時候。進入春訓時，你會想專注眼前的事情、手邊的任務。我對史坦布瑞納（Steinbrenner）家族和洋基球團有責任，要全力以赴、努力爭取一座冠軍。」

洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）在2022年休賽季簽下9年3.6億美元的長約，讓賈吉婉拒參加2023年的經典賽。而今年的經典賽，賈吉將以美國隊長身分出征經典賽戰場。

現年30歲的貝林傑去年出賽152場，交出29轟、98分打點，打擊率2成72，整體攻擊指數（OPS）為0.814，整季的勝利貢獻值（WAR）為5.1。貝林傑曾在2019年摘得國聯年度MVP。

