棒球

棒球》迎世界棒球經典賽 台中宣佈直播賽事並展WBC經典賽巨型紀念球

2026/01/29 09:16

世界棒球經典賽將開打， 台中展出WBC經典賽巨型紀念球。（圖：市府提供）世界棒球經典賽將開打， 台中展出WBC經典賽巨型紀念球。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）」預賽將於3月5日至10日在東京巨蛋開打，不少球迷無法飛東京，為滿足球迷觀賽需求，台中市宣佈3月5日至3月8日在府前廣場辦理賽事直播，並在市政願景館展出「2023 WBC巨型棒球紀念裝置藝術」，邀請全國球迷齊聚1300吋巨幕前，一同為台灣隊加油應援。

運動局表示，這顆「台中限定」的巨型紀念球，源自2023年經典賽期間，由MLB官方要求各預賽承辦城市結合在地特色設置的裝置藝術，當時全球僅有台中、日本東京、美國邁阿密及鳳凰城等4座城市設置，象徵承辦國際頂級賽事的榮耀，賽事結束後，其餘城市陸續撤除裝置，唯獨台中市完整保存該紀念球至今。

運動局說明，該紀念球的視覺設計獲WBC官方授權，並由2022年葛萊美獎得主設計師李政瀚，攜手台中在地彩繪藝術家賴銘祥共同創作，融合台灣多元文化元素與台中城市意象，曾是洲際棒球場最具代表性的地標之一，今年配合經典賽將開賽，特別選在2026賽事前夕，將紀念球進駐願景館開放參觀。

此外，運動局指出，為提前炒熱賽事氛圍，自2月2日起連續四週推出「中市府前WBC直播抽好禮！週週抽、現場領，一起為台灣隊加油」活動，前3週將抽出限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，每週一於運動局官方粉絲專頁開放留言應援，每週五公開抽獎，邀請球迷一同為台灣隊集氣加油。

3月5日至3月8日賽事直播期間，市府將加碼準備10份「現場好禮」，於直播現場隨機抽出；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，齊聚1300吋巨幕前，並鼓勵搭乘大眾運輸工具前往，共同感受賽事熱潮。

迎世界棒球經典賽，台中市府宣佈在市府廣場前直播。（圖：市府提供）迎世界棒球經典賽，台中市府宣佈在市府廣場前直播。（圖：市府提供）

