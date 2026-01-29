NBA》火箭傳悲報！「水行俠」亞當斯左腳踝動刀本季提前報銷

「水行俠」亞當斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》的報導表示，休士頓火箭中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）因動左腳踝手術，導致本季剩餘賽事提前報銷。

火箭在19日面對鵜鶘、第4節剩下9分50秒時，亞當斯為了防守威廉森（Zion Williamson）的跳投而起跳，但在落地後倒地不起，最終只能退場休息由芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）接替，該場他近27分半的出賽時間3投2中外加1罰拿下5分，並有10籃板2助攻進帳。

32歲的亞當斯確定本季不會再回歸，留下32場出賽，場均5.8分、8.6籃板與1.5助攻的成績，《ESPN》分析，目前球隊的3號中鋒卡培拉（Clint Capela）主要做為森根（Alperen Sengun）的替補，如今亞當斯發生報銷賽季的傷勢，火箭有可能會讓史密斯（Jabari Smith Jr.）偶爾客串中鋒的角色。

本季的火箭在球季開始前就已經傷了老將范維利特（Fred VanVleet），現在又多了亞當斯，將要考驗球隊能否持續保持現在優異的成績，今天賽前火箭以28勝16敗排名西部第4，僅次於衛冕軍雷霆、馬刺與金塊。

亞當斯在19日起跳落地後受傷，一度倒地不起。（資料照，美聯社）

