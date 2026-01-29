自由電子報
體育 網球

澳網》為高芙摔拍影片瘋傳感到同情 喬科維奇諷：洗澡居然沒裝攝影鏡頭

2026/01/29 09:51

喬科維奇。（路透）喬科維奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國好手高芙（Coco Gauff）在澳洲網球公開賽女單8強爆冷落敗後，躲起來摔爛球拍發洩負面情緒，未料被場內監視器拍下，甚至外流網路瘋傳，對此，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）有點在諷刺官方，他說：「現在連找個地方發洩情緒都做不到，真的太難受，說實話，我都驚訝，現在洗澡的時候居然沒裝攝影機。」

21歲的高芙59分鐘內僅得3局，就被烏克蘭老將斯維托麗娜（Elina Svitolina）淘汰，賽後她沮喪離開球場，並在場館裡頭抓狂怒摔球拍，她悻悻然地表示：「我不會在球場上，當著小朋友面前表現出來，但我需要釋放情緒，否則會對身邊的人大發脾氣。」

對於高芙碰到的情況，喬科維奇也為她感到委屈，「我特別能感到共情，我太懂摔拍的感覺，我在職業生涯摔過好幾次，那種受挫後的沮喪，尤其是打完一場發揮失常的比賽，那種滋味我再清楚不過，而且我完全認同她的說法，連找個沒人的地方躲起來，發洩情緒和怒火都變成奢望，真的太無奈。」

喬科維奇說：「我們現在的社會，流量內容就是一切，這其實更值得深層的探討，我覺得這種趨勢很難逆轉，說白就是想撤掉攝影鏡頭，但根本不現實，只會維持現狀，或是越裝越多。」

喬科維奇表示：「從商業角度看，大家的需求一直都在，球員怎麼熱身，和教練溝通說了什麼，賽後怎麼放鬆，或是坐車抵達，走過球員通道，這些都有人想看，所以平常真的得時刻小心，我還記得以前沒那麼多攝影鏡頭的日子，但現在要習慣被一雙無聲的眼睛時刻盯著，有時你都會忘了它的存在，想想還挺嚇人。」他最後也無奈地說：「有時想徹底放鬆，做最真實的自己，但這種無孔不入的情況，我覺得很難回頭，只能被迫接受了吧。」

