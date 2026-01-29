自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》駁斥洋基用原有陣容拚新賽季的說法 總管凱許曼解釋原因

2026/01/29 12:05

洋基總經理凱許曼。（資料照，美聯社）洋基總經理凱許曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊日前以以5年總值1.625億美元（約新台幣51.5億元）合約簽回前MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）。洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）今天透過視訊表示，找回貝林傑讓球隊戰力更加厚實，特別是考量他能同時守一壘和外野的多功能性。

洋基隊去年季中交易大限前，找來三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）、工具人羅沙里歐（Amed Rosario）、明星後援貝納（David Bednar）、明星後援多法爾（Camilo Doval）等人；此外，洋基近期透過交易換來馬林魚火球左投維瑟斯（Ryan Weathers），而且今年將迎來王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的歸隊，增強條紋軍投手陣容。

「我們在交易截止日前補進很多武器，而這些選手現在都逐漸找到最適合自己的定位，以及如何被使用和調度。」凱許曼說，「同時，他們也正經歷在紐約這個舞台競爭，以及季後賽棒球的洗禮。」

凱許曼表示，「我公開歡迎任何人來挑戰我們是否擁有一支冠軍等級的陣容或球隊，而球季中尋求持續精進的方法，則是我們的職責。」

考慮到去年7月的交易補強，凱許曼否認洋基隊延續上季陣容續戰今年賽季的說法。目前洋基隊陣容和去年球季結束時相似，但與去年開季相比則是不相同。

凱許曼說，「這不是相同的陣容，一些選手從傷兵名單歸隊，我們在交易大限前補進一些武器，有年輕投手靠表現贏得晉升機會，我們還補進強力投手，一位來自科羅拉多，一位來自馬林魚。」

洋基去年在季後賽美聯分區賽以1勝3敗遭藍鳥淘汰，凱許曼對此說，「一個系列賽的成敗，不能定義我們對自身能力的認知。季後賽棒球，你必須在每一輪系列賽拿出最佳狀態，否則就只能回家。這不意味著我們不具備成就偉大事情的能力，只是我們沒能戰勝藍鳥隊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中