MLB》駁斥洋基用原有陣容拚新賽季的說法 總管凱許曼解釋原因

洋基總經理凱許曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊日前以以5年總值1.625億美元（約新台幣51.5億元）合約簽回前MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）。洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）今天透過視訊表示，找回貝林傑讓球隊戰力更加厚實，特別是考量他能同時守一壘和外野的多功能性。

洋基隊去年季中交易大限前，找來三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）、工具人羅沙里歐（Amed Rosario）、明星後援貝納（David Bednar）、明星後援多法爾（Camilo Doval）等人；此外，洋基近期透過交易換來馬林魚火球左投維瑟斯（Ryan Weathers），而且今年將迎來王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的歸隊，增強條紋軍投手陣容。

「我們在交易截止日前補進很多武器，而這些選手現在都逐漸找到最適合自己的定位，以及如何被使用和調度。」凱許曼說，「同時，他們也正經歷在紐約這個舞台競爭，以及季後賽棒球的洗禮。」

凱許曼表示，「我公開歡迎任何人來挑戰我們是否擁有一支冠軍等級的陣容或球隊，而球季中尋求持續精進的方法，則是我們的職責。」

考慮到去年7月的交易補強，凱許曼否認洋基隊延續上季陣容續戰今年賽季的說法。目前洋基隊陣容和去年球季結束時相似，但與去年開季相比則是不相同。

凱許曼說，「這不是相同的陣容，一些選手從傷兵名單歸隊，我們在交易大限前補進一些武器，有年輕投手靠表現贏得晉升機會，我們還補進強力投手，一位來自科羅拉多，一位來自馬林魚。」



洋基去年在季後賽美聯分區賽以1勝3敗遭藍鳥淘汰，凱許曼對此說，「一個系列賽的成敗，不能定義我們對自身能力的認知。季後賽棒球，你必須在每一輪系列賽拿出最佳狀態，否則就只能回家。這不意味著我們不具備成就偉大事情的能力，只是我們沒能戰勝藍鳥隊。」

