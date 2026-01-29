自由電子報
MLB》「我們在跟時間賽跑...」白襪總管公開簽下村上宗隆的來龍去脈

2026/01/29 11:26

村上宗隆與白襪總管蓋茲（右）。（資料照，法新社）村上宗隆與白襪總管蓋茲（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前日職養樂多隊重砲村上宗隆在休賽季正式加盟芝加哥白襪，新球季將開啟旅美生涯，而大聯盟官網在今天也撰文，訪問總管蓋茲（Chris Getz）簽下「村神」的幕後細節。

村上宗隆在日職生涯892場的出賽，轟出多達246發全壘打，在去年11月正式啟動入札程序，雖然在時間截止前一度未傳出下家，不過最終白襪順利將這位重砲手以2年3400萬美元的合約延攬入隊。

蓋茲近日接受大聯盟官網專訪，透露簽下村上宗隆的來龍去脈，他表示一切都始於球團在國際市場上投入更多的資源，包括負責海外國際球探的凱勒（David Keller）曾前往日本，前日職名將高橋智也長期在第一線觀察選手。

去年球季仍在進行時，蓋茲與凱勒談到村上宗隆，他們分析這位日本好手若來到白襪後，會帶給球隊什麼利益以及挑戰，但蓋茲坦言，一開始認為追逐村上有點不切實際，「不管是合約年限還是金額，我們預測都會相當龐大，他在這個休賽季成為自由球員後，會拿到多大的合約也引起很多球迷的關注，雖然我們竭盡所能做了很多功課，但即便到了自由市場開啟的時候，我們依舊不認為這會成真。」

白襪到了冬季會議仍舊以補強一壘手為目標，但蓋茲坦言沒有任何的討論接近成局，但在入札期限截止的前一周，白襪開始有信心能簽下他，並在美國時間去年12月20日針對村上宗隆的加盟進行最後的開會確認。

會議結束後蓋茲打電話給老闆蘭斯多夫（Jerry Reinsdorf），「老闆聽到我們成功得到他的消息後非常興奮，而我也非常興奮。我開始盡可能通知每個人，Jerry是我第1個通知的，我也有和Brooks（白襪隊高階副總裁鮑伊爾Brooks Boyer）聯繫，隔天早上我向大家匯報情況後，當下的氣氛是：『這真的發生了嗎？昨晚到底發生了什麼事？』」

但就在開完會後，大家迅速轉變情緒，村上從洛杉磯飛往芝加哥後，為了要趕在期限截止前完成所有程序，蓋茲動用人脈加速過程，「當球員入隊後，通常會有更多時間來安排健康檢查，但我們時間非常緊迫，我當時打給了一位在醫院的朋友，讓我們能夠讓村上趕緊做完檢查，並及時拿到核磁共振的檢查結果。我們就像是在和時間賽跑，當時這特別的情況只能跳脫一般的簽約程序，並動用我的人際關係搶在截止前完成所有過程。」

村上宗隆的加盟對於白襪來說是「開銷相對大」的支出，蓋茲表示當時希望能更了解這筆交易在商業面會如何影響，因此和身兼營收與行銷主管的鮑伊爾討論，並讓老闆蘭斯多夫能有更大的信心，「我們球團有一套運作體系，從球員評估、延攬、發展、管理名單、比賽調度，最後讓他在場上競爭並為球隊拿下勝利。」

蓋茲繼續補充道：「我會這樣講是因為我知道每個環節都是環環相扣的，棒球的每個層面都會互相影響，同樣的道理也能用在球團上，尤其是商業面。當你簽下一名球員，會對商業層面帶來什麼影響？我們該如何從會計、行銷、公關等部分來配合像這樣的球員，這也讓我們更有動力去向Jerry說明我們的想法，並真正把這件事做到位。」

