澳網》2年前4強擊敗喬科維奇 辛納坦言生活有改變

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利名將辛納（Jannik Sinner）正往澳洲網球公開賽男單3連霸的目標前進，而他也被問到當時在2024年4強擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）後，對於職業生涯的重大改變，他給出肯定答案，但終究是得一步一腳印。

辛納坦言，當時他打進大滿貫決賽，且又在晉級過程贏了喬科維奇，確實為自己生活產生變化，「但同時你也得一次次復刻這樣的表現，這真的太難，是我們這項運動最艱難的挑戰之一，就像我在場上說的，Novak如今還能保持高水準參賽，真的很棒，要知道，在大滿貫比賽對上他，從來都不是容易的事，所以我們拭目以待。」

即使當時擊敗喬科維奇後，為他的職業生涯注入信心，但辛納也說：「我還是原來的我，一步一腳印，一次只專注一個對手，之後有休息日，我會好好利用這段時間調整狀態，之後的事順其自然，比賽可能會順風順水，也可能不盡人意，但有時這都沒關係，網球本就該如此，這就是我們的運動，我不想給自己額外的壓力，能來到這我就很開心、很滿足，澳網4強對我來說意義非凡，這裡是一個特別的地方，我們都期待精彩的比賽。」

辛納與喬科維奇將在今年澳網4強對決，雙方過去10次交手，辛納取得6勝4負優勢，且是對戰5連勝，其中有3勝就來自大滿貫。

