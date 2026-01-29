自由電子報
MLB》洋基做交易換來防禦率破7的右投 26歲外野手三度遭DFA

2026/01/29 10:45

奇維利。（資料照，路透）奇維利。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天與洛磯做交易，條紋軍獲得23歲右投奇維利（Angel Chivilli），洛磯則拿到小聯盟25歲內野手T·J·魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）。

奇維利上季在大聯盟出賽43場，交出1勝5敗、防禦率7.06的成績，有1次中繼成功，共投58.2局賞43次三振，被敲13發全壘打，被打擊率3成09，每局被上壘率為1.69。奇維利在2個大聯盟賽季，共出賽73場都是後援，累積3勝8敗、平均防禦率6.18。

奇維利擁有四縫線速球、滑球、變速球等球種，上季最快丟到99.4英哩（約159.9公里），速球的平均速度為97.1英哩（約156.2公里）。

這是洋基隊在休賽季的最新一筆交易，條紋軍先前用4名潛力新秀換來馬林魚火球左投維瑟斯（Ryan Weathers）。

洋基隊為了騰出40人名單空間，把26歲外野手西亞尼（Michael Siani）給指定讓渡（DFA）。

現年26歲的西亞尼上季在紅雀隊出賽19場，打擊率2成35，他曾在2024年跑出單季20次盜壘成功。不過，西亞尼在去年美國時間12月10日被勇士隊給指定讓渡，被道奇隊從讓渡名單中撿走。但西亞尼在本月21日遭道奇DFA後，2天後被洋基撿走，如今西亞尼再度遭到DFA。

奇維利。（資料照，法新社）奇維利。（資料照，法新社）

