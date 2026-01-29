NBA》東契奇29分白忙 湖人大崩盤慘輸騎士30分

東契奇（左）、詹姆斯（右）。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東契奇（Luka Dončić）今天攻下全隊最多29分，只是湖人卻在第3節大崩盤，最終也以99：129不敵騎士，戰績28勝18敗。

湖人上半場就靠東契奇單節15分領軍，以55：57落後騎士，但騎士在第3節狂轟7顆三分球，且團隊命中率更逼近7成，反觀紫金大軍這節只靠東契奇苦撐，全隊整節拿22分，東契奇包辦14分，湖人3節打完就遭到甩開，東契奇第4節就直接休息，看著對手揚長而去。

東契奇此仗20投12中包括3顆三分球，攻下29分、5籃板和6助攻，至於老大哥41歲詹姆斯（LeBron James）繳出11分、3籃板、5助攻，湖人不僅防守被打爆，進攻表現也不理想，團隊三分球命中率僅28.1％。

至於騎士投籃命中率超過5成，並命中17顆三分球，全隊6人得分雙位數，一哥米契爾（Donovan Mitchell）攻下25分外帶5籃板、5助攻，泰森（Jaylon Tyson）也有20分進帳，替補出發的杭特（De'Andre Hunter）貢獻19分，他第3節三分球3投全進，也可以算是打爆湖人的功臣之一。騎士拉出5連勝，戰績29勝20敗排在西部第5。

米契爾。（美聯社）

