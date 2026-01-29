自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士得分創本季新高打爆爵士！柯瑞拿27分得分榜超車皮爾斯

2026/01/29 12:36

柯瑞（右）。（美聯社）柯瑞（右）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客爵士，全隊多達8人得分上雙，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）拿下全場最高27分，率隊以140：124賞給對手4連敗，勇士也創下本季得分新高。

勇士今天開賽尚在尋找準星，一度以3：8落後，但暫停後他們很快重整旗鼓，穆迪（Moses Moody）、柯瑞三分球連發，助隊超車，首節打完已取得雙位數領先。

勇士上半場團隊命中率48%，三分球31投15中，穆迪拿下全隊最高13分，替補上陣的希爾德（Buddy Hield）貢獻11分；爵士方面團隊命中率也有48%，只是外線火力較差，失誤也偏多，成為陷入落後的原因之一。

易籃後，勇士仍持續保有雙位數優勢，但在這節尾聲爵士急起直追，馬卡南（Lauri Markkanen）上籃加上克里爾（Isaiah Collier）再拿兩分，爵士3節打完一口氣追到93：101。

挾著這股氣勢，爵士在末節緊咬勇士，眼看對手逐步逼近，柯瑞挑出連續得分，助隊回到雙位數優勢，而在他短暫退場休息期間，理查德（Will Richard）、桑托斯（Gui Santos）接力得分，再次擴大領先，不給爵士再次逆襲機會，收下勝利。

勇士今天8人得分上雙，團隊命中率高達53%，柯瑞繳出全隊最高27分，穆迪進帳26分；爵士方面，替補上陣的森薩博（Brice Sensabaugh）進帳全隊最高22分。

值得一提的是，柯瑞賽前生涯累積得分2萬6397分，和傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）並列史上第19名，他今天拿下27分後也獨居第19名的位置，持續進逼第18名、鄧肯（Tim Duncan）的2萬6496分。

柯瑞（右）。（法新社）柯瑞（右）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中