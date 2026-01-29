NBA》勇士得分創本季新高打爆爵士！柯瑞拿27分得分榜超車皮爾斯

柯瑞（右）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客爵士，全隊多達8人得分上雙，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）拿下全場最高27分，率隊以140：124賞給對手4連敗，勇士也創下本季得分新高。

勇士今天開賽尚在尋找準星，一度以3：8落後，但暫停後他們很快重整旗鼓，穆迪（Moses Moody）、柯瑞三分球連發，助隊超車，首節打完已取得雙位數領先。

勇士上半場團隊命中率48%，三分球31投15中，穆迪拿下全隊最高13分，替補上陣的希爾德（Buddy Hield）貢獻11分；爵士方面團隊命中率也有48%，只是外線火力較差，失誤也偏多，成為陷入落後的原因之一。

易籃後，勇士仍持續保有雙位數優勢，但在這節尾聲爵士急起直追，馬卡南（Lauri Markkanen）上籃加上克里爾（Isaiah Collier）再拿兩分，爵士3節打完一口氣追到93：101。

挾著這股氣勢，爵士在末節緊咬勇士，眼看對手逐步逼近，柯瑞挑出連續得分，助隊回到雙位數優勢，而在他短暫退場休息期間，理查德（Will Richard）、桑托斯（Gui Santos）接力得分，再次擴大領先，不給爵士再次逆襲機會，收下勝利。

勇士今天8人得分上雙，團隊命中率高達53%，柯瑞繳出全隊最高27分，穆迪進帳26分；爵士方面，替補上陣的森薩博（Brice Sensabaugh）進帳全隊最高22分。

值得一提的是，柯瑞賽前生涯累積得分2萬6397分，和傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）並列史上第19名，他今天拿下27分後也獨居第19名的位置，持續進逼第18名、鄧肯（Tim Duncan）的2萬6496分。

柯瑞（右）。（法新社）

