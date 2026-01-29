NBA》藍道砍全場最高31分 灰狼擊敗傷兵滿營的獨行俠獲2連勝

藍道。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客碰上獨行俠的灰狼，靠著藍道（Julius Randle）砍下全場最高31分，以及對手陣容受到傷勢困擾，最終以118：105拿下2連勝。

獨行俠今天傷兵滿營，包括狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）左腳踝傷勢、「K湯」湯普森（Klay Thompson）左膝痠痛、「AD」戴維斯（Anthony Davis）左手韌帶損傷，以及左膝前十字韌帶撕裂至今還沒有上場的厄文（Kyrie Irving）。

請繼續往下閱讀...

雖然在首節只取得兩分領先，但次節由於獨行俠手感冰冷，讓灰狼抓住機會拉開分差，前兩節打完已有10分優勢，進入到第3節，藍道與愛德華茲（Anthony Edwards）協力領軍，一度領先對手17分，雖然獨行俠末節在華盛頓（P.J. Washington）砍12分的情況下將分數追近，但依舊看不到灰狼的車尾燈。

灰狼全隊僅3人得分上雙，藍道全場21投12外加7罰全進砍下全場最高31分，他近12場出賽中有11場都至少得到21分，近況相當火燙，此外里德（Naz Reid）替補上陣挹注23分，當家一哥愛德華茲也收穫20分。

獨行俠部分，華盛頓攻下21分為全隊最高，且全部都在最後兩節得到，馬歇爾（Naji Marshall）與板凳出發的威廉斯（Brandon Williams）各有18分與17分入袋，此外賽前連續4場都飆進20分的克里斯蒂（Max Christie）本場8投1中加7罰，只拿到9分。

華盛頓。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法