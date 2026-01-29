自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》騎士主場「高低落差」害東契奇踩空受傷 讓湖人教頭很不滿

2026/01/29 13:45

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥東契奇（Luka Doncic）今天得到29分，但紫金大軍的防守崩盤，最後在客場以99比129慘敗騎士。不過，東契奇在第一節投籃後，因為騎士主場Rocket Arena的地板與場館地面有落差，讓東契奇投籃後「踩空」傷到左腳，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）直言，這是一個安全隱憂。

東契奇在第一節出手三分後，因球場地板與場館地面有高低落差，讓東契奇的左腳一度踩空受傷，他回到休息室接受治療後，仍帶傷繼續拚戰。東契奇全場29分46秒，貢獻29分、6助攻、5籃板。

根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）在社群媒體X上指出，Rocket Arena的主場地板，比場館的地面高出10英吋（約25.4公分）。

瑞迪克賽後受訪批評騎士主場地板的問題，「那已經完全超出我這個層級能決定的範圍，但這毫無疑問是一個安全隱憂，我也不知道為何至今仍然維持這樣。」

「你可以提出正式申訴，但很多時候就算這樣做，也看不到什麼改變。」瑞迪克說道。

「我知道他是扭到腳踝倒在地上。」瑞迪克談到東契奇的腳傷時說，「多年來，這座球場因為這個地板，已經發生不少傷病案例了。」

熱火後衛史密斯（Dru Smith）在美國時間2023年12月24日與騎士隊的比賽中，當時他跳起在防守對方三分球後，因為球場地板與場邊的高低落差，不慎造成他右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季提前報銷。

