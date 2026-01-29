NBA》溫班亞瑪28分、16籃板率馬刺逆轉火箭 KD紀錄夜留遺憾

溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕剃光頭的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天繳出28分、16籃板、5阻攻，帶領馬刺以111：99逆轉火箭。

火箭首節發揮理想，單節就送出11次助攻並攻下36分，其中杜蘭特（Kevin Durant）在8分13秒飆近三分球，超越卡特（Vince Carter）的2290顆，生涯三分球總數登上史上第10名，火箭在第2節最多還領先16分，也讓馬刺陷入苦戰。

不過，馬刺在第3節開始反攻，強森（Keldon Johnson）9分、福克斯（De'Aaron Fox）8分，攜手帶領黑衫軍縮小差距，溫班亞瑪則在第4節斬獲13分，他的得分就跟火箭末節團隊得分打平，最終馬刺也完成逆轉奪下勝利。

溫班亞瑪此仗三分球掛蛋，不過憑藉15罰12中，繳出28分、16籃板、5阻攻，也是他本季第6次單場至少25分、10籃板、5阻攻，成為球隊贏球功臣。福克斯貢獻18分、8助攻，強森進帳17分，哈波（Dylan Harper）也拿16分。

火箭在下半場進攻大當機，團隊投籃命中率僅28.3％，種下敗因，締造紀錄的杜蘭特24分、6助攻，森根（Alperen Sengun）18分、10籃板、7助攻，湯普森（Amen Thompson）25分、7籃板、4助攻，

