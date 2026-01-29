NBA》聯盟墊底溜馬上演大逆轉 內史密斯關鍵上籃+阻攻三殺公牛

內史密斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前以11勝36敗排名聯盟墊底的溜馬，今天在主場迎戰公牛，縱使在決勝節一度落後14分，但靠著內史密斯（Aaron Nesmith）讀秒階段的關鍵上籃以及阻攻，幫助球隊反倒以113：110逆轉奪勝，例行賽交手公牛3場全部奪勝。

公牛一開始靠著布澤利斯（Matas Buzelis）單節拿下13分，幫助球隊取得領先，雖然次節一度被溜馬追平，但最後懷特（Coby White）與伍切維奇（Nikola Vučević）接連拿分，打完上半場還是取得領先地位。

易籃後，雙方持續火力輸出，不過公牛在第3節拿到較多罰球機會略勝一籌，甚至到了末節還將領先分差擴大至14分，然而溜馬並未放棄比賽，在比賽剩下兩分鐘之後兩度把比數扳平甚至超前，縱使伍切維奇隨後投進三分要回領先，但內史密斯從外線切入上籃攻下超前分。

但內史密斯的貢獻不只在進攻端，比賽剩下3秒時懷特也試圖帶球切入上籃，但被內史密斯上演關鍵阻攻，硬生生把對方攻勢瓦解，最終成為幫助溜馬上演逆轉秀的功臣。

西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下溜馬最高的20分，內姆哈德（Andrew Nembhard）緊隨其後得到18分，沃克（Jarace Walker）進帳16分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）與內史密斯分別有15與14分；公牛部分，伍切維奇砍25分為全場最高，布澤利斯也拿到20分。

Aaron Nesmith goes up and under to put us up one with 13.9 seconds remaining pic.twitter.com/1LQ7f72VF1 — Indiana Pacers （@Pacers） January 29, 2026

The game-sealing defensive stand pic.twitter.com/X567lNRmKx — Indiana Pacers （@Pacers） January 29, 2026

