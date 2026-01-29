自由電子報
NBA》班切羅攜手布拉克合拿57分 魔術擊退熱火終止近期四連敗

2026/01/29 14:53

班切羅與威金斯。（法新社）班切羅與威金斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日魔術與熱火的比賽，班切羅（Paolo Banchero）與布拉克（Anthony Black）兩人合砍57分，最終以133比124戰勝熱火，終止近期的四連敗。

上半場比賽就十分膠著，有多達10次領先交換，不過魔術整體三分球命中率偏低，上半場17投僅5中，命中率29.4%，反倒是熱火有50%的命中率，中場打完，魔術59比68暫時落後。

易籃後魔術靠著班切羅與布拉克急起直追，第三節全隊40分他們包辦了23分，還讓熱火發生7次失誤，第三節打完，魔術99比88取回領先。決勝節熱火一度追到僅剩3分差，但隨後又被打了14比0的攻勢，最終魔術帶走了勝利。

終結四連敗的魔術，在這賽季取得對戰熱火的三連勝，班切羅拿到全場最高31分，布拉克拿到全場次高的26分，巴恩（Desmond Bane）得到23分，目前東部排名第7，與第6的七六人僅1場勝差。

熱火方面，目前東部排名第8，板凳出發的富特奇歐（Simone Fontecchio）拿到全隊最高23分，鮑威爾（Norman Powell）22分，艾德巴約（Bam Adebayo）21分，威金斯（Andrew Wiggins）16分。

