棒球》前西武左投大秀招牌超狂慶祝！多明尼加冬盟冠軍戰另類亮點

傑佛瑞．楊。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕多明尼加冬季聯盟冠軍賽，艾斯科希多獅隊（Leones del Escogido）於週二晚間擊敗東方公牛，系列賽3比1獲勝，奪下隊史連續第2座多明尼加冬季聯盟（LIDOM）冠軍。

主投最後1人次的傑佛瑞．楊（Jefry Yan），6局登板三振大聯盟資歷的打者羅沙里歐（Eddie Rosario），招牌的激情跳躍慶祝方式，堪稱徹底搶走了鎂光燈，還登上大聯盟官方X。大聯盟西文官網寫到，楊的激情慶祝，若發生在9局下，可能更加激烈。

楊效力日職西武隊時期，招牌的「跳跳虎」大肆慶祝法，就引起不小討論，當時他說，動作並不是要冒犯對手，而是他從小一貫充滿能量的打球風格。

「那個慶祝動作，是為了我漫長的旅程，」現年29歲的楊，賽後面對當地媒體解釋。楊在2014年至2015年間曾待在天使隊小聯盟體系，並於2015年末接受韌帶移植手術，當時的他並不知道，重返有組織體系的職棒舞台，竟讓他等了6年之久。

此後，楊又在馬林魚體系待了3個球季，赴日職西武獅發展1年，去年則在洛磯3A出賽27場。大聯盟西文官網寫道，這個實至名歸的跳躍慶祝，如今已在社群媒體上掀起小小旋風，但他至今仍未完成大聯盟初登板，或許也在今年可以期待他將招牌慶祝動作帶到大聯盟。

Have you ever seen a strikeout reaction like this?



Jefry Yan helped Leones del Escogido win their second straight LIDOM championship! pic.twitter.com/KC855RLkwK — MLB （@MLB） January 28, 2026

