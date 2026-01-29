電競》42歲林家弘《拳皇XV》亞運培訓選拔勝出 穿國家隊戰袍多了使命感

林家弘在選拔賽脫穎而出（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣電競名將林家弘（ET）今天在《拳皇XV》名古屋亞運培訓隊選拔賽技壓群雄，取得國手資格，他表示，相較於過去曾以國家隊的身份參加示範賽，這次遊戲項目確定列入正式項目，讓他在征戰時有更大的使命感。

42歲的林家弘在去年格鬥遊戲大賽EVO Japan 的「格鬥天王XV」遊戲賽事，完成2連霸，接著在美國拉斯維加斯舉辦的世界最大規模格鬥遊戲大賽「EVO 2025」中擊敗各國好手奪冠，證明頂尖實力。

今年的名古屋亞運電競項目，其中格鬥電競改以團體賽模式進行，包含快打旋風、格鬥天王及鐵拳等系列，每項目將會選出1名選手，而今天電競協會也在南港展覽館的電玩展舉辦《拳皇 XV》亞運培訓隊選拔賽。

林家弘曾在2017年亞室武運示範賽的「格鬥天王XIV」拿下金牌，如今，在9年過後，《拳皇 XV》列入亞運正式項目，他在選拔賽脫穎而出後表示：「我在知道有選拔賽就開始準備，今天一路打下來的過程並沒有很輕鬆，都是老對手，自己算是運氣不錯。」

相比自己其他國際賽，林家弘認為，穿上國家隊戰袍的意義不同，「很特別之外，也會有更大的使命感，希望能夠為國爭光！」他也提到，格鬥類遊戲除了反應快，其實更需要的是經驗，所以即使他已是年過40的老將，但經驗無價，也讓他在比賽有十足競爭力。

林家弘在今天選拔賽結束後馬上就要飛往美國繼續征戰，他表示，預計會在歐美待一段時間，接著會轉戰日本、累積積分。

林家弘（右一）在選拔賽脫穎而出（記者吳孟儒攝）

