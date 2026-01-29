MLB》「為何要道歉？」道奇無極限補強多虧大谷 CEO：奪冠是本分

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在最近幾年不斷於自由市場簽下大咖球星，並在去年完成2連霸，今年休賽季更網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），以及明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz），此舉引發各球團老闆不滿，計畫在新一輪的勞資協議當中推動薪資上限。對此，道奇並不打算改變目前的經營策略，主席凱斯頓（Stan Kasten）表示：「我們每年都被預測是奪冠大熱門，未來也應該如此。」

《加州郵報》以「為什麼道奇不為破紀錄的支出道歉？」為題，報導分析了大谷翔平在球場內外的巨大影響力，以及道奇如何建立其堅不可摧的經濟霸權。現今被稱為「邪惡帝國」的道奇，上季總薪資支出達4億1197萬美元，預計支付的豪華稅將超過1.6億美元。支撐道奇雄厚財政基礎的是觀眾、轉播權與贊助商，上季主場吸引超過401萬2470名觀眾進場，以及與特許通訊（Charter Communications） 簽下為期25年總額83.5億美元的電視轉播合約，此外還有可觀的贊助收入。

報導特別指出，過去幾年道奇隊最大的轉變全與大谷翔平有關，他所簽下的7億美元的天價合約中，除了每年200萬美元的基本薪資外，其餘全部為延遲支付。這筆前所未有的合約，瞬間強化了道奇的財務運作空間。根據美國數據網站《Sportico》資料顯示，大谷加盟的首個賽季，道奇2024年的球隊收入暴增超過2億美元，成為大聯盟史上首支年營收突破10億美元的球隊，光是贊助收入，就已與大聯盟約一半球隊的總營收相當。

在此背景下，道奇有效運用大谷翔平延後支付的薪資空間，陸續網羅山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell），而在本季休賽期又簽下塔克與狄亞茲，打造出堪稱最強的陣容。文章引用凱斯頓的話做總結：「我一直說，只要把事情做好，市場就會有所回報，而這正是一路支撐我們的力量。」

道奇主席凱斯頓。（資料照，路透）

