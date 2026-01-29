自由電子報
電競》上屆《快打旋風》奪銅牌 「石油王」林立偉盼再戰亞運也有期許

2026/01/29 17:09

「石油王」林立偉。（記者粘藐云攝）「石油王」林立偉。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕電競國手「石油王」林立偉今天出席台北電玩展，參與Red Bull 「3 v 3 真人手足球」活動，近期他正在為1月31日登場的名古屋亞運國手選拔備戰，期待能再次披上台灣隊戰袍出征，上屆奪下《快打旋風5》銅牌的他直呼很可惜，希望這次能正常發揮。

今天現身台北電玩展，不少粉絲爭相找石油王合照，他笑說：「電玩展基本上就是我的主場，找我拍照是合理。原本以為週四人會少一點，但我忘了現在已經放寒假了，所以人潮非常多。這也證明電玩產業這幾十年來只有往上、沒有往下，未來絕對是更主流的項目。」

電競為今年名古屋亞運正式項目，但比賽項目、賽制更改，《快打旋風》系列、《鐵拳》系列和《拳皇》系列成為團體賽，另外還有寶可夢大集結、王者榮耀、英雄聯盟、絕地求生M亞運版、無盡對決、第五人格亞運版、永劫無間、跑車浪漫旅7、eFootball、魔法氣泡eSports。

《快打旋風》預計後天舉辦國手選拔賽，石油王認為，現在強度增加非常多，自從《快打旋風6》推出後，台灣的玩家人數至少成長了3倍，「以前我可能輕鬆打都會贏，進步比較慢，但現在環境變強了，我也會跟著變強，這是好事。」

對於這次名古屋亞運，石油王表示，現階段先通過選拔，加上這次賽制更改，《快打旋風》和《鐵拳》、《拳皇》成為團體賽，「我身為快打旋風的選手，我會在我熟悉的項目去爭取最好成績。」他目前除了選手身分外同時也是教練，平時都與選手們一起訓練，他對這批新生代選手有期待，「如果他們能贏我，我會滿開心的！」但他也笑說，「他們現在要贏我可能還有點難度，未來會有機會。」

