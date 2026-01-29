自由電子報
體育 籃球 學生籃球

籃球》湖人名將萊德之子陳以傑有望參戰U18亞洲盃？籃協：積極邀約

2026/01/29 17:37

陳以傑和他的父親萊德。（資料照，小萊德母親凡妮莎提供）陳以傑和他的父親萊德。（資料照，小萊德母親凡妮莎提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子陳以傑（Isaiah Rider IV）去年10月24日正式取得台灣護照，近日傳出他有很高意願加入台灣隊，最快有機會在今年U18亞洲盃披上國家隊戰袍。對此，籃協副秘書長張承中表示，雙方保持密切聯繫，一定會積極邀約。

近年台灣籃協積極為國家隊招募人才，鎖定在海外打拚的年輕球員，去年台美混血的賀丹、賀博已經代表台灣出征亞洲盃，增添球隊戰力。今年3月才要滿16歲的萊德之子陳以傑在去年10月拿到台灣護照，他的媽媽凡妮莎也非常支持，期待兒子能代表台灣參與國際賽。

近期籃協祕書長李雲翔赴美關心在海外打球的台灣球員，同時和賀家兄弟見面。張承中表示，賀丹、賀博去年就代表台灣參與亞洲盃，「他就是我們國家隊的一份子，彼此保持密切聯繫。」他也提到，由於兩人都還是學生，在不與學業衝突的情況下，未來都會積極邀請他們來參與國家隊賽事。

至於陳以傑部分，外傳他最快有機會參與今年的U18亞洲盃，張承中表示，他現在身分參與國家隊是沒問題的，當然也會積極邀約，「未來要組訓時我們會和他聯繫、溝通，雙方互動一直都很密切，如果他有機會來台灣，我們也會好好招待他，等他年紀再長一點，也是會邀請他來參與瓊斯盃。」

