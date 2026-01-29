經典賽》不想再一輪遊！打進8強就有獎金 南韓隊可獲4億、奪冠最高12億

李政厚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓連3屆WBC經典賽在預賽就遭淘汰，今年積極備戰，目標晉級8強前進美國。為了提振南韓隊士氣，南韓職棒聯盟（KBO）今天宣布，只要打進8強就可以獲得4億韓元（約新台幣875萬元），創下隊史頭一遭。

2026年世界棒球經典賽將於3月開打，南韓預賽與日本台灣韓、澳洲、捷克分在C組。南韓在經典賽兩度晉級4強，包含2009年亞軍，卻已連續3屆預賽就遭淘汰，處於國際賽低迷時期，今年搶在台灣和日本前面，9日就開訓。

今年南韓隊背負著中止連續3屆「一輪遊」的壓力，南韓職棒聯盟（KBO）祭出隊史首見壯舉，過去從來沒有通過預賽就發放獎金，但從今年起，只要南韓隊打進8強，就可獲得4億韓元的獎金，4強則是由原本的3億提升至6億韓元，奪冠的話是從10億變成12億韓元。

南韓本屆雖然痛失兩位內野大將，金河成、宋成文因傷確定無法參賽，但4名韓裔大聯盟好手有望助陣，包括紅雀牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）、老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）、水手31歲右投丹寧（Dane Dunning）和韓裔外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder），再加上效力道奇的金慧成和巨人的李政厚，南韓晉級複賽機率頗高。

