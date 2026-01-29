自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

澳網》哈薩克正妹蕾巴金娜打敗佩古拉 生涯二度爭后冠

2026/01/29 20:17

哈薩克女將蕾巴金娜。（美聯社）哈薩克女將蕾巴金娜。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕哈薩克第5種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）今晚在澳洲網球公開賽女單4強戰，以6：3、7：6（9：7）力退美國第6種子佩古拉（Jessica Pegula），繼2023年再度殺入澳網決賽，這次爭冠對手還是世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

2023年澳網亞軍蕾巴金娜，在8強賽共轟11記愛司，以7：5、6：1轟垮波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek）；佩古拉則以6：2、7：6力挫第4種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova），生涯首度在墨爾本公園晉級4強。

蕾巴金娜在首盤展現強大壓制力，很快就拿下，挾著這股氣勢，蕾巴金娜第2盤的第9局曾拿到3個賽末點，佩古拉化解輸球危機，雙方也進入激戰。

蕾巴金娜第2盤的第11局又破發，卻未能保住第12局自己的發球局，雙方進入搶7大戰，蕾巴金娜化解佩古拉的局點，追成6：6，但佩古拉又靠強勁一發搶下關鍵分，不過蕾巴金娜再度扳平，接著又發出關鍵Ace，拿到此仗第4個賽末點，她也鎖定佩古拉的二發用反拍掃出一記致勝球，終於獲得勝利。

蕾巴金娜是2022年溫布頓錦標賽冠軍，如今再度挺進澳網決賽，她週六將迎接生涯第3次在大滿貫爭后冠，決賽對手為世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），也是2023年的爭冠戲碼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中