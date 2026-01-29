澳網》哈薩克正妹蕾巴金娜打敗佩古拉 生涯二度爭后冠

哈薩克女將蕾巴金娜。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕哈薩克第5種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）今晚在澳洲網球公開賽女單4強戰，以6：3、7：6（9：7）力退美國第6種子佩古拉（Jessica Pegula），繼2023年再度殺入澳網決賽，這次爭冠對手還是世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

2023年澳網亞軍蕾巴金娜，在8強賽共轟11記愛司，以7：5、6：1轟垮波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek）；佩古拉則以6：2、7：6力挫第4種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova），生涯首度在墨爾本公園晉級4強。

請繼續往下閱讀...

蕾巴金娜在首盤展現強大壓制力，很快就拿下，挾著這股氣勢，蕾巴金娜第2盤的第9局曾拿到3個賽末點，佩古拉化解輸球危機，雙方也進入激戰。

蕾巴金娜第2盤的第11局又破發，卻未能保住第12局自己的發球局，雙方進入搶7大戰，蕾巴金娜化解佩古拉的局點，追成6：6，但佩古拉又靠強勁一發搶下關鍵分，不過蕾巴金娜再度扳平，接著又發出關鍵Ace，拿到此仗第4個賽末點，她也鎖定佩古拉的二發用反拍掃出一記致勝球，終於獲得勝利。

蕾巴金娜是2022年溫布頓錦標賽冠軍，如今再度挺進澳網決賽，她週六將迎接生涯第3次在大滿貫爭后冠，決賽對手為世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），也是2023年的爭冠戲碼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法