亞洲奧林匹克理事會會員大會 中華奧會號召全民應援名古屋亞運

2026/01/29 20:31

中華奧會蔡家福主席（左第四位）與南韓奧會柳承敏主席（右第四位）相談甚歡，柳主席並允諾將於今年四月上旬率團訪台，開啟雙方更實質且多元的合作。（中華奧會提供）中華奧會蔡家福主席（左第四位）與南韓奧會柳承敏主席（右第四位）相談甚歡，柳主席並允諾將於今年四月上旬率團訪台，開啟雙方更實質且多元的合作。（中華奧會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中華奧林匹克委員會主席蔡家福近日率團赴烏茲別克塔什干出席「第46屆亞洲奧林匹克理事會（OCA）會員大會」，與亞洲各國奧會代表積極進行交流互動，深化國際體育連結。蔡家福表示，亞洲運動會不僅是運動競技舞台，更是亞洲各國文化交流的重要平台。

為延續此次國際交流成果及應援名古屋亞運，蔡家福也特別號召國人踴躍報名預計於5月盛大登場的「第36屆國際奧林匹克路跑」；同時邀請全台國小學童參與刻正收件的「2026名古屋亞運繪畫比賽」，為亞運賽事注入台灣的活力與創意能量。

本屆OCA大會共45個奧會代表與會，完成亞奧會主席補選。蔡家福代表本會行使投票權，並向當選人、卡達奧會主席 H.E. Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani 表達祝賀。此外，中華奧會秘書長徐孝慈受委任擔任選舉監票人，顧問陳國儀則以 OCA 財務委員會主席身分於大會中進行報告，本會持續參與 OCA 重要事務。

中華奧會蔡家福主席（左）於第 46 屆亞奧會（OCA）會員大會現場，與 OCA 執行長Husain Al Musallam（右）會面，雙方期盼未來進一步強化亞洲運動交流。（中華奧會提供）中華奧會蔡家福主席（左）於第 46 屆亞奧會（OCA）會員大會現場，與 OCA 執行長Husain Al Musallam（右）會面，雙方期盼未來進一步強化亞洲運動交流。（中華奧會提供）

會議期間，蔡家福亦與日本、韓國、香港、澳門、中國、新加坡、越南、蒙古、泰國、烏茲別克、印尼、馬來西亞、不丹、尼泊爾及哈薩克等多國奧會代表就體育發展與合作議題交換意見，持續深化中華奧會與亞洲體壇的互動與連結。

為了將國際交流的熱度帶回國內，中華奧會特別舉辦「第36屆國際奧林匹克路跑」，將於今年5月9日（週六）在新北市浮洲橋下堤外自行車道盛大登場，作為「2026愛知・名古屋亞運」的應援前奏曲。

本屆路跑以「全民參與、為亞運選手加油」為核心，規劃了具挑戰性的10公里挑戰組，以及適合親子同樂、運動初學者的3公里亞運 FUN RUN 組，讓不同年齡層與體能狀況的民眾都能輕鬆加入應援行列。活動報名至3月6日止，歡迎民眾踴躍上網報名（報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/6863#32414）。

中華奧會蔡家福主席（左）於第 46 屆亞奧會（OCA）會員大會現場，親自恭賀H.E. Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani（右）當選亞奧會主席。（中華奧會提供）中華奧會蔡家福主席（左）於第 46 屆亞奧會（OCA）會員大會現場，親自恭賀H.E. Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani（右）當選亞奧會主席。（中華奧會提供）

除了動態的體育參與，藝文創作亦是傳遞奧林匹克精神的重要媒介。亞洲運動會為亞洲奧林匹克理事會（OCA）轄屬之重要國際綜合性運動賽會 。為推廣尊重、友誼與和平等奧林匹克核心價值，OCA 特別舉辦「2026名古屋亞運繪畫比賽」，邀請各國家奧會共襄盛舉。蔡主席指出，為支持台灣基層藝術創作並鼓勵學童參與國際賽事，中華奧會特別提高獎勵，將特優獎金提升至新台幣一萬元，期盼透過實質鼓勵，讓孩子勇於展現創意。

本次徵件主題開放且多元，參賽學童可以描繪「我最喜歡的運動」、「我最喜歡的運動員」，或是將富士山、名古屋城及吉祥物「Honohon」等日本元素融入創作。評選將著重於主題呈現與創意表現，作品形式限為平面繪畫（不含電腦繪圖）。

比賽分為兩組：

● 小一 – 小三組（或同齡）：2016年9 月1日至2019年8月31日出生者 。

● 小四 – 小六組（或同齡）：2013年6月30日至 2016年8月31日出生者 。

徵件自即日起至2026年3月31日止（郵戳為憑）。詳細簡章請至中華奧會官網（https://reurl.cc/0aqA6b）下載，或洽詢 （02） 8771-1387。

蔡家福誠摯邀請全台各級學校、畫室及家長共同響應，無論是透過腳步奔跑或畫筆揮灑，讓我們一起讓世界看見台灣的活力。 

中華奧會蔡家福主席（左）與徐孝慈秘書長（右）出席第 46 屆亞奧會（OCA）會員大會，參與 OCA 重要事務決議。（中華奧會提供）中華奧會蔡家福主席（左）與徐孝慈秘書長（右）出席第 46 屆亞奧會（OCA）會員大會，參與 OCA 重要事務決議。（中華奧會提供）

