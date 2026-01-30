自由電子報
MLB》官網盤點各隊頂級百大新秀遺珠！台灣新星林維恩、李灝宇入列

2026/01/30 07:48

林維恩、李灝宇。（資料照，記者陳志曲攝）林維恩、李灝宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網《MLB Pipeline》日前釋出2026年百大新秀排行榜，台灣2大新星林維恩、李灝宇無緣上榜；今天官網盤點各隊錯過百大新秀的頂級潛力，30隊各選1人，運動家林維恩與老虎李灝宇都被點名。

20歲的林維恩先前被權威媒體《棒球美國》排在運動家農場新秀第4名，但同樣未入選百大，並進入百大遺珠名單。這次大聯盟官網3位新秀專家利斯（Jim Callis）、梅歐（Jonathan Mayo）與記者戴克斯特拉（Sam Dykstra）也同樣將林維恩列在百大遺珠名單。

官網指出，上季僅19歲的林維恩在職業生涯首季就能從1A攀升至2A，擁有4-5種球路的他能穩定把球投到好球帶，去年整季繳出揮空率達33%、K9值12.1的成績，林維恩緊追農場前2大物左投阿諾德（Jamie Arnold）與詹普（Gage Jump）之後，為運動家建立起令人印象深刻的左投陣容。

22歲的李灝宇則是先前入選《MLB Pipeline》10大潛力新秀三壘手第3名，最新球探報告給予他打擊50，力量50，跑壘55，臂力50，守備50，整體評分50的評價。

官網指出，身高5呎9吋（175公分）的李灝宇，上季3A出賽126場，繳出打擊三圍.243/.342/.406的成績單，但實際表現比帳面數據來得更好，也讓他在去年11月符合規則五選秀資格時，被老虎加進40人名單。李灝宇的擊球率（contact rates）與原始力量，讓球探評估他未來在打擊與長打火力都能達到聯盟平均；此外他也展現不錯的速度，27次盜壘成功22次。老虎季將他納入高階內野競爭名單，期待他能脫穎而出，最終搶下大聯盟三壘手的位置。

林維恩與李灝宇都將受邀參加大聯盟春訓，如無意外，也都會在2月初公布的台灣隊30人正選名單中，林維恩在昨天透過社群向球迷喊話，會與台灣隊前往日本參加經典賽；至於李灝宇先前返台受訪時，也表達想為台灣征戰經典賽的意願。

