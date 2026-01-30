自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA明星賽》胯下換手暴扣嚇壞東契奇！湖人「跳跳人」參戰灌籃大賽

2026/01/30 08:51

海伊斯。（資料照，路透）海伊斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025-26年NBA明星賽將在美國時間2月15日於快艇新主場直覺巨蛋（Intuit Dome）登場，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天率先公布參加灌籃大賽的2位人選，湖人中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）與馬刺新秀布萊恩（Carter Bryant）確定參戰。

以勁爆體能與彈跳力聞名的海伊斯，本季擔任湖人替補中鋒出賽38場，場均17.1分鐘貢獻6.4分3.9籃板，投籃命中率77.3%。他在日前對上公牛的比賽尾聲，抄截後一條龍直攻籃下，大秀「胯下換手灌籃」，讓場邊的一哥東契奇（Luka Doncic）為之驚嘆。

今年選秀首輪第14順位獲得馬刺青睞的布萊恩，本季出賽37場，場均8.1分鐘繳出2.5分1.7籃板、投籃命中率35.1%、三分命中率26.4%的成績單。值得一提的是，身高6呎6吋、主打大前鋒的布萊恩，本季8次灌籃嘗試竟然僅成功4次，其中3次是與隊友上演空接灌籃。

不過，去年締造灌籃大賽史無前例3連霸、被譽為「拯救灌籃大賽的男人」的麥克朗（Mac McClung），日前已宣布確定不會參賽，也讓近年整體觀賞度越來越低的灌籃大賽失去一大亮點，收視再度面臨下滑危機。

布萊恩。（資料照，路透）布萊恩。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中