NBA明星賽》胯下換手暴扣嚇壞東契奇！湖人「跳跳人」參戰灌籃大賽

海伊斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025-26年NBA明星賽將在美國時間2月15日於快艇新主場直覺巨蛋（Intuit Dome）登場，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天率先公布參加灌籃大賽的2位人選，湖人中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）與馬刺新秀布萊恩（Carter Bryant）確定參戰。

以勁爆體能與彈跳力聞名的海伊斯，本季擔任湖人替補中鋒出賽38場，場均17.1分鐘貢獻6.4分3.9籃板，投籃命中率77.3%。他在日前對上公牛的比賽尾聲，抄截後一條龍直攻籃下，大秀「胯下換手灌籃」，讓場邊的一哥東契奇（Luka Doncic）為之驚嘆。

請繼續往下閱讀...

今年選秀首輪第14順位獲得馬刺青睞的布萊恩，本季出賽37場，場均8.1分鐘繳出2.5分1.7籃板、投籃命中率35.1%、三分命中率26.4%的成績單。值得一提的是，身高6呎6吋、主打大前鋒的布萊恩，本季8次灌籃嘗試竟然僅成功4次，其中3次是與隊友上演空接灌籃。

不過，去年締造灌籃大賽史無前例3連霸、被譽為「拯救灌籃大賽的男人」的麥克朗（Mac McClung），日前已宣布確定不會參賽，也讓近年整體觀賞度越來越低的灌籃大賽失去一大亮點，收視再度面臨下滑危機。

布萊恩。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法