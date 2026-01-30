NBA》金塊MVP神獸約基奇才傳好消息！41億主力前鋒卻將長期缺陣

戈登、約基奇。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金塊先前才剛迎來當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）回歸在即的好消息，然而今天再傳悲報，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，主力前鋒戈登（Aaron Gordon）將缺陣至少4-6週。

在上週金塊擊敗公鹿的比賽中，戈登又遭遇右腿筋拉傷，也就是與去年11月時一模一樣的傷勢，當時戈登也是缺陣4-6週，如今舊傷復發，今天確定將於4-6週後重新檢查傷勢。

30歲的戈登於2024年與金塊簽下4年1.33億美元（約新台幣41.7億）延長合約，本季他出賽23場，場均27.9分鐘貢獻17.7分，創下生涯新高，另有6.2籃板2.5助攻，投籃命中率50.9%、三分命中率40.0%的不俗成績，未料因舊傷復發再度倒下。

金塊本季禍不單行，包含約基奇、戈登、布朗（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）、瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）等人都接連遭遇傷勢，缺陣不少場比賽。日前才剛傳出當家MVP約基奇最快有望於2月初回歸，但現在戈登再度倒下，讓金塊西部第3的位置可能不保。

