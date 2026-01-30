自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》金塊MVP神獸約基奇才傳好消息！41億主力前鋒卻將長期缺陣

2026/01/30 08:26

戈登、約基奇。（資料照，今日美國）戈登、約基奇。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金塊先前才剛迎來當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）回歸在即的好消息，然而今天再傳悲報，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，主力前鋒戈登（Aaron Gordon）將缺陣至少4-6週。

在上週金塊擊敗公鹿的比賽中，戈登又遭遇右腿筋拉傷，也就是與去年11月時一模一樣的傷勢，當時戈登也是缺陣4-6週，如今舊傷復發，今天確定將於4-6週後重新檢查傷勢。

30歲的戈登於2024年與金塊簽下4年1.33億美元（約新台幣41.7億）延長合約，本季他出賽23場，場均27.9分鐘貢獻17.7分，創下生涯新高，另有6.2籃板2.5助攻，投籃命中率50.9%、三分命中率40.0%的不俗成績，未料因舊傷復發再度倒下。

金塊本季禍不單行，包含約基奇、戈登、布朗（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）、瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）等人都接連遭遇傷勢，缺陣不少場比賽。日前才剛傳出當家MVP約基奇最快有望於2月初回歸，但現在戈登再度倒下，讓金塊西部第3的位置可能不保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中